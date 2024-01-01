Zihni Cinan

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Bir sevgi ver bana gönül dünyam bomboş
Bir sevgi ver bana gönül dünyam bomboş
Nasılda aradım hâyâllerim bomboş
Nasılda aradım hâyâllerim bomboş
Nasılda aradım hâyâllerim bomboş bomboş
Nasılda aradım hâyâllerim bomboş
Gel gelebilirsen sev sevebilirsen
Aşk verebilirsen başka şey istemem
Gel gelebilirsen sev sevebilirsen
Aşk verebilirsen başka şey istemem
Susuz kalmış bir çiçek toprak gibiyim
Susuz kalmış bir çiçek toprak gibiyim
Sevgiye muhtacım kim olursan gel
Sevgiye muhtacım kim olursan gel
(Mevlânâ gibiyim kim olursan gel)
Ben sana muhtacım kim olursan gel
Gel gelebilirsen sev sevebilirsen
Aşk verebilirsen başka şey istemem
Gel gelebilirsen sev sevebilirsen
Aşk verebilirsen başka şey istemem
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Gören saadet diliyor
Bir yuva kuruluyor
Gören saadet diliyor
Bir yuva kuruluyor
Uzaklara gidiyor
Şu gelin arabası
Uzaklara gidiyor gidiyor
Şu gelin arabası
Baş harfiniz işlenmiş
Güller ile süslenmiş
Böyle güzel görmemiş
Şu gelin arabası
Baş harfiniz işlenmiş
Güller ile süslenmiş
Böyle güzel görmemiş
Şu gelin arabası
Yanmıştım hasretinden
Sonunda buldum derken
Yanmıştım hasretinden
Sonunda buldum derken
Kopardı seni benden
Şu gelin arabası
Kopardı seni benden benden
Şu gelin arabası
Baş harfiniz işlenmiş
Güller ile süslenmiş
Böyle güzel görmemiş
Şu gelin arabası
Baş harfiniz işlenmiş
Güller ile süslenmiş
Böyle güzel görmemiş
Şu gelin arabası
Baş harfiniz işlenmiş
Güller ile süslenmiş
Böyle güzel görmemiş
Şu gelin arabası
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Dün gece biz ne hoştuk
Sanki bir can olmuştuk
Dün gece biz ne hoştuk
Sanki bir can olmuştuk
Neler, neler konuştuk?
İkimiz de sarhoştuk
Neler, neler konuştuk?
İkimiz de sarhoştuk
Aşka lanet savurduk
Kadehi yere vurduk
Aşka lanet savurduk
Kadehi yere vurduk
Kâh sustuk, kâh konuştuk
İkimiz de sarhoştuk
Kâh sustuk, kâh konuştuk
İkimiz de sarhoştuk
Gülüyorken ağladın
Yüreğimi dağladın
Gülüyorken ağladın
Yüreğimi dağladın
Şaşırdım, bakakaldım
İkimiz de sarhoştuk
Şaşırdım, bakakaldım
İkimiz de sarhoştuk
Geçmişi andık durduk
Birkaç yalan savurduk
Geçmişi andık durduk
Birkaç yalan savurduk
Yandık, yandık, doğrulduk
İkimiz de sarhoştuk
Yandık, yandık, doğrulduk
İkimiz de sarhoştuk
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Bu gönül çeşmesi kuruyup gider
Kendini ıssız bir çölde bulursun
Yıllardır çektiğim bu çile yeter
Maziye dönerim unutulursun
Albümde sararmış bir resim gibi
Hüzünle yaşanmış bir mevsim gibi
Adını yabancı bir isim gibi
Kalbimden silerim, unutulursun
Adını yabancı bir isim gibi
Kalbimden silerim, unutulursun
Hayâlin sis gibi dağılır gider
Bir kadeh içerim, olmaz olursun
Aşkına bir gönül hatasıydı der
Maziye gömerim unutulursun
Hayâlin sis gibi dağılır gider
Bir kadeh içerim, olmaz olursun
Aşkına bir gönül hatasıydı der
Maziye gömerim, unutulursun
Albümde sararmış bir resim gibi
Hüzünle yaşanmış bir mevsim gibi
Adını yabancı bir isim gibi
Kalbimden silerim, unutulursun
Adını yabancı bir isim gibi
Kalbimden silerim, unutulursun
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Of of, aman hey
Cennet gözlüm, sev beni
Yavrum, cennetine al beni
Cennet gözlüm, bul beni
Yavrum, cennetine al beni
Bıktım vefasızlardan, aman aman
Vefalara sar beni
Bıktım günah çekmekten, aman aman
Sevabına sar beni
Ey, seni yaratana kurban olayım
Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet, cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban gönül sözlüm
Cennet, cennet gözlüm
Benim doğru sözlümm
Kurban ola'm melek yüzlüm
Hayda
Of of, aman hey
Kimini dert söyletir
Yavrum, kimini aşk ağlatır
Kimini dert söyletir
Yavrum, kimini aşk ağlatır
Bırakma şu feleğe, aman aman
İnim inim inletir
Bırakma şu feleğe, aman aman
İnim inim inletir
Ey, seni yaratana kurban olayım
Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet, cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban gönül sözlüm
Cennet, cennet gözlüm
Benim doğru sözlümm
Kurban ola'm melek yüzlüm
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Senden ayrılınca bitti dertlerim
Şimdi mutluluğu tadıyorum ben
Senden ayrılınca bitti dertlerim
Şimdi mutluluğu tadıyorum ben
Yıllarca boş yere çile çekmişim
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Yıllarca boş yere çile çekmişim
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Bir köle gibiydim senin yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Bir köle gibiydim onun yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Huzurluyum artık senden uzakta
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Korkuyorum artık sevgi sözünden
Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden
Korkuyorum artık sevgi sözünden
Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden
Söz etmeyin bana eski günlerden
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Söz etmeyin bana eski günlerden
Artık hayatımı yaşıyorum ben
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Bir köle gibiydim senin yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Bir köle gibiydim onon yanında
Yıllarca hasrettim ben mutluluğa
Huzurluyum artık senden uzakta
Şimdi hayatımı yaşıyorum ben
Artık hayatımı yaşıyorum ben
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… Kim bakarsa çarpılıyor
Gözlerinde büyümü var?
Kim bakarsa çarpılıyor
Gözlerinde büyümü var?
Herkes seni arzuluyor
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
Herkes seni arzuluyor
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
… Hem nazlısın hem cilveli
Seni gören olur deli
Hem nazlısın hem cilveli
Seni gören olur deli
Söyle, güzeller güzeli
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
Söyle, güzeller güzeli
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
… Gözler deniz, dudaklar bal
Ne hayalsin ne de masal
Gözler deniz, dudaklar bal
Ne hayalsin ne de masal
Hayat sanki sende bahar
Sende şeytan tüyün var
Sende şeytan tüyün mü var?
Hayat sanki sende bahar
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
… Hem nazlısın hem cilveli
Seni gören olur deli
Hem nazlısın hem cilveli
Seni gören olur deli
Söyle, güzeller güzeli
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
Söyle, güzeller güzeli
Sende şeytan tüyün mü var?
Sende şeytan tüyün mü var?
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Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Gözlerimin nuru gibi
Bedenimin ruhu gibi
Seven var mı benim gibi?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm ah
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Duydunuz mu duydunuz mu?
Böyle seven duydunuz mu?
Duydunuz mu duydunuz mu?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Onun için yaşıyorum
Onu kendim sanıyorum
Deli miyim bilmiyorum bilmiyorum
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Anlatmaya yetmez sözüm
Başkasını görmez gözüm
Sanki canım, sanki özüm
Böyle bir aşk duydunuz mu
Duydunuz mu duydunuz mu?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
Gördünüz mü gördünüz mü?
Böyle seven gördünüz mü?
Gördünüz mü gördünüz mü?
Böyle seven gördünüz mü?
Duydunuz mu duydunuz mu?
Böyle bir aşk duydunuz mu?
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Geceler, gelmeyin üstüme hüzün hüzün
Tadı yok akşamların, yarsız geçen gündüzün
Beni benden koparın, alın gidin, geceler
Bir tek ışığım kaldı, onu bana bırakın
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Bir tül gibi üstüme örtülmeyin, geceler
Şu perişan halime siz gülmeyin, geceler
Beni siz kaybettiniz karanlıklar içinde
Bıktım karanlıklardan, kalmayın siz, geceler
Beni siz kaybettiniz karanlıklar içinde
Bıktım karanlıklardan, kalmayın siz, geceler
Merhametsiz, insafsız olmayın siz, geceler
Ben zaten karanlığım, kalmayın siz, geceler
Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım
Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler
Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım
Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Yarin gölgesi düştü gecelerin üstüne
Hasret koydular beni birtanemin yüzüne
Gül yaprağı dudağı sustu, hiç konuşmadı
Korkuttu karanlıklar, gidin artık geceler
Gül yaprağı dudağı sustu, hiç konuşmadı
Korkuttu karanlıklar, gidin artık geceler
Merhametsiz, insafsız olmayın siz, geceler
Ben zaten karanlığım, kalmayın siz, geceler
Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım
Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler
Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım
Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
Geceler, geceler
-
Hani benim sevincim nerde
Bilyelerim topacım
Kiraz ağacında yırtılan gömleğim
Çaldılar çocukluğumu habersiz
Penceresiz kaldım annem
Penceresiz kaldım annem
Uçurtmam tel örgülere takıldı
Hani benim gençliğim annem
Penceresiz kaldım annem
Penceresiz kaldım anne
Uçurtmam tel örgülere takıldı
Hani benim gençliğim nerde
Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun?
Yüreğine beni beni soruyor musun?
Öyle yalnız yalnız kaldım biliyor musun?
Türküler söyledim sana duyuyor musun?
Türküler söyledim sana duyuyor musun?
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun
Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun
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Harmanım ben, harmanım
Kırk satırlık fermanım
Yok dizimde dermanım, dermanım, dermanım
Eyletme'n beni
Ağlatma'n beni
Söyletme'n beni
Aynalar, aynalar
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Şu koca istanbul dar gelir bana
Her semtten bir güzel yar gelir bana
Şu koca istanbul dar gelir bana
Her semtten bir güzel yar gelir bana
Kimi kumral, kimi esmer, kimi sarışın
Güzellerden ayrılmak zor gelir bana
Kimi kumral, kimi esmer, kimi sarışın
Sevip sevip ayrılmak, zor gelir bana
Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından
Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan
Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından
Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan
Ayırma sen istanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan
Ayırma sen İstanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan
İstanbul'da hayat geçer çileli
Olmazsa kızları kıvrak, cilveli
İstanbul'da hayat geçer çileli
Olmazsa kızları kıvrak cilveli
Kimi güler kimi oynar takar zilleri
Güzellerden ayrılmak zor gelir bana
Kimi güler kimi oynar takar zilleri
Şu kızlardan ayrılmak zor gelir bana
Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından
Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan
Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından
Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan
Ayırma sen istanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan
Ayırma sen İstanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan
İstanbul'dan
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Oy meşeler meşeler raki doludur şişeler
Acep Allah'tan midur, güzel olur ayişeler
Güzel olur ayişeler
Kız ayişe ayişe kalmadi bende neşe
Söyle yavrum anana etsun beni enişte
Söyle gülüm anana etsun beni enişte
Ateşun közlerinden doymadım sözlerinden
Bilsem ayriluk vardi öperdim gözlerinden
Öperdim gözlerinden
Kız ayişe ayişe kalmadi bende neşe
Söyle yavrum anana etsun beni enişte
Söyle gülüm anana etsun beni enişte
Rakı içtum şişeden rüzgar esti meşeden
Eller ne derse desun vaz geçmem ayişeden
Geçmem ayişeden
Kız ayişe ayşe kalmadi bende neşe
Söyle yavrum anana etsun beni enişte
Söyle gülüm anana etsun beni enişte
Ayişem hasta oldi yaylaya çikmayacak
O yaylaya çikmazsa çiçekler açmayacak
Çiçekler açmayacak
Kız ayişe ayişe kalmadi bende neşe
Söyle gülüm anana etsun beni enişte
Söyle yavrum anana etsun beni enişte
Haydi bakalım komohvi