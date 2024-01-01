Zihni Cinan

İkimizde Sarhoştuk Dün gece biz ne hoştuk Sanki bir can olmuştuk Dün gece biz ne hoştuk Sanki bir can olmuştuk Neler, neler konuştuk? İkimiz de sarhoştuk Neler, neler konuştuk? İkimiz de sarhoştuk Aşka lanet savurduk Kadehi yere vurduk Aşka lanet savurduk Kadehi yere vurduk Kâh sustuk, kâh konuştuk İkimiz de sarhoştuk Kâh sustuk, kâh konuştuk İkimiz de sarhoştuk Gülüyorken ağladın Yüreğimi dağladın Gülüyorken ağladın Yüreğimi dağladın Şaşırdım, bakakaldım İkimiz de sarhoştuk Şaşırdım, bakakaldım İkimiz de sarhoştuk Geçmişi andık durduk Birkaç yalan savurduk Geçmişi andık durduk Birkaç yalan savurduk Yandık, yandık, doğrulduk İkimiz de sarhoştuk Yandık, yandık, doğrulduk İkimiz de sarhoştuk

Gelin Arabası Gören saadet diliyor Bir yuva kuruluyor Gören saadet diliyor Bir yuva kuruluyor Uzaklara gidiyor Şu gelin arabası Uzaklara gidiyor gidiyor Şu gelin arabası Baş harfiniz işlenmiş Güller ile süslenmiş Böyle güzel görmemiş Şu gelin arabası Baş harfiniz işlenmiş Güller ile süslenmiş Böyle güzel görmemiş Şu gelin arabası Yanmıştım hasretinden Sonunda buldum derken Yanmıştım hasretinden Sonunda buldum derken Kopardı seni benden Şu gelin arabası Kopardı seni benden benden Şu gelin arabası Baş harfiniz işlenmiş Güller ile süslenmiş Böyle güzel görmemiş Şu gelin arabası Baş harfiniz işlenmiş Güller ile süslenmiş Böyle güzel görmemiş Şu gelin arabası Baş harfiniz işlenmiş Güller ile süslenmiş Böyle güzel görmemiş Şu gelin arabası

Unutulursun Bu gönül çeşmesi kuruyup gider Kendini ıssız bir çölde bulursun Yıllardır çektiğim bu çile yeter Maziye dönerim unutulursun Albümde sararmış bir resim gibi Hüzünle yaşanmış bir mevsim gibi Adını yabancı bir isim gibi Kalbimden silerim, unutulursun Adını yabancı bir isim gibi Kalbimden silerim, unutulursun Hayâlin sis gibi dağılır gider Bir kadeh içerim, olmaz olursun Aşkına bir gönül hatasıydı der Maziye gömerim unutulursun Hayâlin sis gibi dağılır gider Bir kadeh içerim, olmaz olursun Aşkına bir gönül hatasıydı der Maziye gömerim, unutulursun Albümde sararmış bir resim gibi Hüzünle yaşanmış bir mevsim gibi Adını yabancı bir isim gibi Kalbimden silerim, unutulursun Adını yabancı bir isim gibi Kalbimden silerim, unutulursun

Cennet Gözlüm Of of, aman hey Cennet gözlüm, sev beni Yavrum, cennetine al beni Cennet gözlüm, bul beni Yavrum, cennetine al beni Bıktım vefasızlardan, aman aman Vefalara sar beni Bıktım günah çekmekten, aman aman Sevabına sar beni Ey, seni yaratana kurban olayım Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım Cennet, cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban gönül sözlüm Cennet, cennet gözlüm Benim doğru sözlümm Kurban ola'm melek yüzlüm Hayda Of of, aman hey Kimini dert söyletir Yavrum, kimini aşk ağlatır Kimini dert söyletir Yavrum, kimini aşk ağlatır Bırakma şu feleğe, aman aman İnim inim inletir Bırakma şu feleğe, aman aman İnim inim inletir Ey, seni yaratana kurban olayım Yâr, sana bakan gözler bir ben olayım Cennet, cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban gönül sözlüm Cennet, cennet gözlüm Benim doğru sözlümm Kurban ola'm melek yüzlüm

Hayatımı Yaşıyorum Ben Senden ayrılınca bitti dertlerim Şimdi mutluluğu tadıyorum ben Senden ayrılınca bitti dertlerim Şimdi mutluluğu tadıyorum ben Yıllarca boş yere çile çekmişim Artık hayatımı yaşıyorum ben Yıllarca boş yere çile çekmişim Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben Bir köle gibiydim senin yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Bir köle gibiydim onun yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Huzurluyum artık senden uzakta Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben Korkuyorum artık sevgi sözünden Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden Korkuyorum artık sevgi sözünden Ömrümce hep yaşlar döktüm gözümden Söz etmeyin bana eski günlerden Artık hayatımı yaşıyorum ben Söz etmeyin bana eski günlerden Artık hayatımı yaşıyorum ben Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Bir köle gibiydim senin yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Bir köle gibiydim onon yanında Yıllarca hasrettim ben mutluluğa Huzurluyum artık senden uzakta Şimdi hayatımı yaşıyorum ben Artık hayatımı yaşıyorum ben

Sende Şeytan Tüyü Mü Var … Kim bakarsa çarpılıyor Gözlerinde büyümü var? Kim bakarsa çarpılıyor Gözlerinde büyümü var? Herkes seni arzuluyor Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? Herkes seni arzuluyor Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? … Hem nazlısın hem cilveli Seni gören olur deli Hem nazlısın hem cilveli Seni gören olur deli Söyle, güzeller güzeli Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? Söyle, güzeller güzeli Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? … Gözler deniz, dudaklar bal Ne hayalsin ne de masal Gözler deniz, dudaklar bal Ne hayalsin ne de masal Hayat sanki sende bahar Sende şeytan tüyün var Sende şeytan tüyün mü var? Hayat sanki sende bahar Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? … Hem nazlısın hem cilveli Seni gören olur deli Hem nazlısın hem cilveli Seni gören olur deli Söyle, güzeller güzeli Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var? Söyle, güzeller güzeli Sende şeytan tüyün mü var? Sende şeytan tüyün mü var?

Gel Gelebilirsen Bir sevgi ver bana gönül dünyam bomboş Bir sevgi ver bana gönül dünyam bomboş Nasılda aradım hâyâllerim bomboş Nasılda aradım hâyâllerim bomboş Nasılda aradım hâyâllerim bomboş bomboş Nasılda aradım hâyâllerim bomboş Gel gelebilirsen sev sevebilirsen Aşk verebilirsen başka şey istemem Gel gelebilirsen sev sevebilirsen Aşk verebilirsen başka şey istemem Susuz kalmış bir çiçek toprak gibiyim Susuz kalmış bir çiçek toprak gibiyim Sevgiye muhtacım kim olursan gel Sevgiye muhtacım kim olursan gel (Mevlânâ gibiyim kim olursan gel) Ben sana muhtacım kim olursan gel Gel gelebilirsen sev sevebilirsen Aşk verebilirsen başka şey istemem Gel gelebilirsen sev sevebilirsen Aşk verebilirsen başka şey istemem

Duydunuz Mu Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gözlerimin nuru gibi Bedenimin ruhu gibi Seven var mı benim gibi? Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm ah Böyle bir aşk duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle seven duydunuz mu? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Onun için yaşıyorum Onu kendim sanıyorum Deli miyim bilmiyorum bilmiyorum Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu? Anlatmaya yetmez sözüm Başkasını görmez gözüm Sanki canım, sanki özüm Böyle bir aşk duydunuz mu Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Gördünüz mü gördünüz mü? Böyle seven gördünüz mü? Duydunuz mu duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu?

Geceler Geceler, gelmeyin üstüme hüzün hüzün Tadı yok akşamların, yarsız geçen gündüzün Beni benden koparın, alın gidin, geceler Bir tek ışığım kaldı, onu bana bırakın Geceler, geceler Geceler, geceler Bir tül gibi üstüme örtülmeyin, geceler Şu perişan halime siz gülmeyin, geceler Beni siz kaybettiniz karanlıklar içinde Bıktım karanlıklardan, kalmayın siz, geceler Beni siz kaybettiniz karanlıklar içinde Bıktım karanlıklardan, kalmayın siz, geceler Merhametsiz, insafsız olmayın siz, geceler Ben zaten karanlığım, kalmayın siz, geceler Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler Geceler, geceler Geceler, geceler Geceler, geceler Geceler, geceler Yarin gölgesi düştü gecelerin üstüne Hasret koydular beni birtanemin yüzüne Gül yaprağı dudağı sustu, hiç konuşmadı Korkuttu karanlıklar, gidin artık geceler Gül yaprağı dudağı sustu, hiç konuşmadı Korkuttu karanlıklar, gidin artık geceler Merhametsiz, insafsız olmayın siz, geceler Ben zaten karanlığım, kalmayın siz, geceler Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler Yağmura "dur" dedirdi şu akan gözyaşlarım Ne olur, gidin artık, ağlatmayın geceler Geceler, geceler Geceler, geceler Geceler, geceler Geceler, geceler

Annem Hani benim sevincim nerde Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım annem Penceresiz kaldım annem Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim annem Penceresiz kaldım annem Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim nerde Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun? Yüreğine beni beni soruyor musun? Öyle yalnız yalnız kaldım biliyor musun? Türküler söyledim sana duyuyor musun? Türküler söyledim sana duyuyor musun? Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun Bağlanmış elin ayağın kaçamıyorsun Yıllar oldu oralardan çıkamıyorsun

Aynalar Harmanım ben, harmanım Kırk satırlık fermanım Yok dizimde dermanım, dermanım, dermanım Eyletme'n beni Ağlatma'n beni Söyletme'n beni Aynalar, aynalar

İstanbul İstanbul Şu koca istanbul dar gelir bana Her semtten bir güzel yar gelir bana Şu koca istanbul dar gelir bana Her semtten bir güzel yar gelir bana Kimi kumral, kimi esmer, kimi sarışın Güzellerden ayrılmak zor gelir bana Kimi kumral, kimi esmer, kimi sarışın Sevip sevip ayrılmak, zor gelir bana Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan Ayırma sen istanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan Ayırma sen İstanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan İstanbul'da hayat geçer çileli Olmazsa kızları kıvrak, cilveli İstanbul'da hayat geçer çileli Olmazsa kızları kıvrak cilveli Kimi güler kimi oynar takar zilleri Güzellerden ayrılmak zor gelir bana Kimi güler kimi oynar takar zilleri Şu kızlardan ayrılmak zor gelir bana Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan Biraz ondan biraz bundan birazda gül dudağından Güzellerinden otağından, ne olurdu bizi yaradan Ayırma sen istanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan Ayırma sen İstanbul'dan, ayırma sen İstanbul'dan İstanbul'dan