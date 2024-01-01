Karamsar Olmamak Lazım Şarkı Sözleri
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Zımba
Karamsar Olmamak Lazım
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Karamsar olmamak lazim
Aydınlanır bir küçük mumla, hayat
Sen sakın korkma, gülümser zaman sana
Bir türlü gerçek olmuyor
Hayalin hep uzaklarda
Yanımda olmanı isterken, önümde bir engel
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken, yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor
Karamsar olmamak lazım
Aydınlanır bir küçük mumla, hayat
Sen sakın korkma, gülümser zaman sana
Bir türlü gerçek olmuyor
Hayalin hep uzaklarda
Yanımda olmanı isterken, önümde bir engel
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken, yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken, yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken, yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor
Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa
Zamanı durdurken, yanımda sen olsan
Bir türlü gerçek olmuyor