Karamsar olmamak lazim Aydınlanır bir küçük mumla, hayat Sen sakın korkma, gülümser zaman sana Bir türlü gerçek olmuyor Hayalin hep uzaklarda Yanımda olmanı isterken, önümde bir engel Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken, yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor Karamsar olmamak lazım Aydınlanır bir küçük mumla, hayat Sen sakın korkma, gülümser zaman sana Bir türlü gerçek olmuyor Hayalin hep uzaklarda Yanımda olmanı isterken, önümde bir engel Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken, yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken, yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken, yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor Sonsuz olmak, seninle mümkün olsa Zamanı durdurken, yanımda sen olsan Bir türlü gerçek olmuyor