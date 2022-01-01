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Ziya Taşkent
Ziya Taşkent
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01
Dinmiyor Hiç Bu Akşam
Ziya Taşkent
03:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Ziya Taşkent
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02
O Ağacın Altını Anmaz Olur muyum Hiç
Ziya Taşkent
04:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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03
Sevda Yolları
Ziya Taşkent
04:04
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Söz yazarı:
Halit Çelikoğlu
Besteci:
Ziya Taşkent
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04
Ayrılık Aşkımın Çilesi Oldu
Ziya Taşkent
04:23
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Söz yazarı:
Halit Çelikoğlu
Besteci:
Ziya Taşkent
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05
Ne Gelen Var Ne Soran
Ziya Taşkent
03:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ziya Taşkent
Besteci:
Ziya Taşkent
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