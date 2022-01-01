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7/24 Dinle Ziya Taşkent

Ziya Taşkent

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01

Dinmiyor Hiç Bu Akşam

Ziya Taşkent 03:47
02

O Ağacın Altını Anmaz Olur muyum Hiç

Ziya Taşkent 04:04
03

Sevda Yolları

Ziya Taşkent 04:04
04

Ayrılık Aşkımın Çilesi Oldu

Ziya Taşkent 04:23
05

Ne Gelen Var Ne Soran

Ziya Taşkent 03:26
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Albümler

Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun Ziya Taşkent

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