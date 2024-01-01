Ziya Taşkent

Dinmiyor Hiç Bu Akşam Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım, ne acım Bu akşam, her akşamdan, sana pek çok muhtacım Senden başka kimseye, yok benim ihtiyacım Bu akşam, her akşamdan, sana pek çok muhtacım

Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir Sen gideli hayat benim çilemdir Seven gönül yar kıymeti bilendir Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Bu aşkımız ağaçlara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun