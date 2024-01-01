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Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4
Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 Şarkı Sözleri
Ziya Taşkent Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziya Taşkent Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziya Taşkent
Türk Sanat Musikisinde Büyük Bestekarlar Ve Unutulmayan Besteler Arşivi - 4
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Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir
Sen gideli hayat benim çilemdir
Seven gönül yar kıymeti bilendir
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Bu aşkımız ağaçlara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
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Ne gelen ne soran var
Acı geçti günlerim acı geçti günlerim
Ne gelen ne soran var
Acı geçti günlerim acı geçti günlerim
İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim
Yaşla doldu gözlerim
İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim
Yaşla doldu gözlerim
Felek böyle istemiş
Böyle yazmış yazımı
Böyle yazmış yazımı
İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim
Yaşla doldu gözlerim
İçtim sabaha kadar
Yaşla doldu gözlerim
Yaşla doldu gözlerim
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Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım, ne acım
Bu akşam, her akşamdan, sana pek çok muhtacım
Senden başka kimseye, yok benim ihtiyacım
Bu akşam, her akşamdan, sana pek çok muhtacım
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