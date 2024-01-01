Ziya Taşkent

Ne Gelen Var Ne Soran Ne gelen ne soran var Acı geçti günlerim acı geçti günlerim Ne gelen ne soran var Acı geçti günlerim acı geçti günlerim İçtim sabaha kadar Yaşla doldu gözlerim Yaşla doldu gözlerim İçtim sabaha kadar Yaşla doldu gözlerim Yaşla doldu gözlerim Felek böyle istemiş Böyle yazmış yazımı Böyle yazmış yazımı İçtim sabaha kadar Yaşla doldu gözlerim Yaşla doldu gözlerim İçtim sabaha kadar Yaşla doldu gözlerim Yaşla doldu gözlerim

Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir Sen gideli hayat benim çilemdir Seven gönül yar kıymeti bilendir Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Bu aşkımız ağaçlara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun