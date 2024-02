Ziynet Sali

Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var, a canım oralara girmeyelim Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum? Hadi eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi? Takmam yüzüğünü Evde kalmış sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi? Hep aynı tantana Kifayetsiz sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var, a canım oralara girmeyelim Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden of İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi? Takmam yüzüğünü Evde kalmış sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi? Hep aynı tantana Kifayetsiz sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Oh be!