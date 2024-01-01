01 Delı (kaan Gokman Remıx) Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
01 Delı (kaan Gokman Remıx)
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Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var, a canım oralara girmeyelim
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum?
Hadi eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi?
Takmam yüzüğünü
Evde kalmış sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi?
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var, a canım oralara girmeyelim
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden of
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi?
Takmam yüzüğünü
Evde kalmış sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi?
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Oh be!