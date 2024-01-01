Ziynet Sali

Bana bişey olmaz deme Sana da dokunur ayrılık Söylemesi bile zor biliyorum ama aşk da alışkanlık Aklının kalbine zıt duruşu Gecenin de canını yakışı Hepsinin tek bir anlamı var o da yalnızlık *** Gel vakit varken tekrar deneyelim Biz böyle duygulara bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz Biz böyle duygulara bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz *** Bana bişey olmaz deme Sana da dokunur ayrılık Söylemesi bile zor biliyorum ama aşk da alışkanlık Aklının kalbine zıt duruşu Gecenin de canını yakışı Hepsinin tek bir anlamı var o da yalnızlık **** Gel vakit varken tekrar deneyelim Biz böyle duygulara bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz Biz böyle duygulara bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz