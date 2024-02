Ziynet Sali

Geç kaldım hesapsızca Kendi hayatımdan çaldım Seni buldum Ben bu işten memnun kaldım Olur mu olmaz mı? Bizi biraz zorlamaz mı? Düşünmedim bende senden farksız kaldım *** Hadi beni duy Bu ne biçim huy? Gel de yerine Başkasını koy Yaşlanınca hasta olunur Yan yanaysak hep çare bulunur *** Her şey güzel olacak senle olunca Söyleme bana aşka doyunca Yalnız benim ol ömrüm boyunca Her şeyin farklı Her şey güzel olacak senle olunca Söyleme bana aşka doyunca Yalnız benim ol ömrüm boyunca Her şeyin farklı *** Hadi beni duy Bu ne biçim huy? Gel de yerine başkasını koy Yaşlanınca hasta olunur Yan yanaysak hep çare bulunur *** Her şey güzel olacak senle olunca Söyleme bana aşka doyunca Yalnız benim ol ömrüm boyunca Her şeyin farklı *** Her şey güzel olacak senle olunca Söyleme bana aşka doyunca Yalnız benim ol ömrüm boyunca Her şeyin farklı Her şeyin farklı Her şeyin farklı Oh