Ziynet Sali

Kimini Aşkla Kimini Fazla Kimini Zorla Anıyor Ama Bu Kalpte Yaşayan Herkes Seni Görünce Ölüyor Delilik Var Yenilik Var Çoştum Birden Sen Diye Hadi Artık Neyimiz Var Korkma Duysun Türkiye Akacak Aşk Damarda Durmuyor Kimse Durduramıyor Kimini Aşkla Kimini Fazla Kimini Zorla Anıyor Ama Bu Kalpte Yaşayan Herkes Seni Görünce Ölüyor Onu Bırakta Bize Bu Dünya Yine Mi Fazla Dönüyor Unutan Herkes Küçülüyorken Bu Gece Aşkla Ölüyor Unutan Herkes Küçülüyorken Bu Gece Bizle Büyüyor