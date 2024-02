Ziynet Sali

Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan Kendime ağır geldim Geceler çok şehrin içindeki o yabancı O ben miyim? Şimdi biz adeta Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş Özlemi ucun, hasretin başı hep müebbet Müebbet bir ayrılık (adeta) Müebbet, müebbet başrolü Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta) Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta) Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan Kendime ağır geldim Geceler çok şehrin içindeki o yabancı O ben miyim? Şimdi biz adeta Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş Özlemin ucun, hasretin başı hep müebbet Müebbet bir ayrılık (adeta) Müebbet, müebbet başrolü Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta) Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta) Adeta (adeta) Adeta (adeta müebbet) (Müebbet başrölü yalnızlığın)

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül