Ziynet Sali

-
Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan
Kendime ağır geldim
Geceler çok şehrin içindeki o yabancı
O ben miyim?
Şimdi biz adeta
Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim
Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş
Özlemi ucun, hasretin başı hep müebbet
Müebbet bir ayrılık (adeta)
Müebbet, müebbet başrolü
Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta)
Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta)
Yalnız geçtim ben o kol kola geçilen yollardan
Kendime ağır geldim
Geceler çok şehrin içindeki o yabancı
O ben miyim?
Şimdi biz adeta
Çekilmemiş bir fotoğraf, çağrılmamış bir isim
Edilmemiş kavgalarda hiç küsmemiş, küsememiş
Özlemin ucun, hasretin başı hep müebbet
Müebbet bir ayrılık (adeta)
Müebbet, müebbet başrolü
Yalnızlığın, yalnızlığın (adeta)
Yalnızlığın of, yalnızlığın (adeta)
Adeta (adeta)
Adeta (adeta müebbet)
(Müebbet başrölü yalnızlığın)
-
Ağırlaştı üstümde,
Tarifsiz bir yalnızlık
Benden kaçan kurtulan kalbim
Geri dönmüyor Artık
***
Yastığa Yorgana Kurban,
Her gece bana ortak
Başıma sardığım dertten,
Mesul değil, Dağınık Yatak
***
Baştan aşağı düşündüm, Ne varsa
Yanılgıdan ibaret
Nasıl düşünmedim dediğim, Ne varsa
Hepsi korkuya ibadet
***
Dönüşünde Gözüm yok,
Benim aklım gidişinde
Yok sattı hatıralar,
Senin eksikliğinde
***
Sahipsiz kaldı varmadı
Yüreğim Ele Öyle
Büyük aşk düşün Yattı
Kapı Önlerinde !
-
Mutsuzluğumu al götür
Ben başedemedim hayat
Kendimi ele verdim
Sen söyle az mı çektim
***
Yetmedi mi kesmedi mi
Bu kader kedere
Hazır ve nazır
Hilafsızdır ortaksızdır
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Güvendeyse insan uyur
Sarmaşınca huzur bulur
O yüzden güzel o sabahlar
***
Uyanınca yalnızsan bir isyan ki
Çığlık odur
Korkusuzdur sorgusuzdur
Yandın işte yangın budur
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
-
Bi' buket çiçekle gelmiyo'sun
Gönlümü almıyo'sun
Herkese sitayişle bahsettim
Beni mahcup ediyorsun
Ah, ki ne ah
Heder oldum yaban ellerde
Nihayetinde ilacı buldum
Varmış içimde
Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin
Ne akibetim ne tecellim, başrol benim
Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet
Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene
Zaman hızlı yazıyo'
Duramam ben matem günde
Beni sen hiç arama
Eski defterlerinde
Zaman hızlı yazıyo'
Duramam ben matem günde
Beni sen karıştırma
Aman ha eskilerinle
Neler gördün aşmadın mı Ziynet?
Devran hele dönsün
Yürü ya kulum de bekliyoruz ya Rab
Ağlayan da gülsün
Ah, ki ne ah
Heder oldum yaban ellerde
Nihayetinde ilacı buldum
Varmış içimde
Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin
Ne akibetim ne tecellim, başrol benim
Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet
Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene
Zaman hızlı yazıyo'
Duramam ben matem günde
Beni sen hiç arama
Eski defterlerinde
Zaman hızlı yazıyo'
Duramam ben matem günde
Beni sen karıştırma
Aman ha eskilerinle
-
Saçlarım dağılmış yastığa
Devrik esyalar üst baş talan
Zannedersin gece harp çıkmış salonda
Etraf toz duman
İçilmişte gelinmiş belli
Sabaha yazık nefes rutubetli
Olmuş olan belli
Ölmüş ölen belli
Belli
Olmuş olan belli
Ölmüş ölen belli belli
Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da
Konuşmasa sussa'da
Aahh
Vurulmuş kalbimmm
Kanım akmasa'da
Yarım ağlasa'da
Canım orda
Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da
Konuşmasa sussa'da
Aahh
Vurulmuş kalbim
Kanım akmasa'da
Yarım ağlasa'da
Canım orda
Saçlarım dağılmış yastığa
Devrik esyalar üst baş talan
Zannedersin gece harp çıkmış salonda
Etraf toz duman
İçilmişte gelinmiş belli
Sabaha yazık nefes rutubetli
Olmuş olan belli
Ölmüş ölen belli
Belli
Olmuş olan belli
Ölmüş ölen belli
Belli
Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da
Konuşmasa sussa'da
Aahh
Vurulmuş kalbim
Kanım akmasa'da
Yarım ağlasa'da
Canım orda
Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da
Konuşmasa sussa'da
Aahh
Vurulmuş kalbim
Kanım akmasa'da
Yarım ağlasa'da
Canım orda
Kahhh kesilmiş kalbim damlar akmasa'da
Konuşmasa sussa'da
Aahh
Vurulmuş kalbim
Kanım akmasa'da
Yarım ağlasa'da
Canım orda
-
Ne akılsız hatalar yapmak varmış hayatta
Öğrenmenin sonu yokmuş
***
Amma zormuş dedikleri kadar var
Yemin billah çilesi çokmuş
Amma zormuş dedikleri kadar var
Yemin billah çilesi çokmuş
***
Bi büyük devirdik bu gece
Herkes anlattı, konuştukça soğuduk
Herkes döküldü birer birer
Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk
***
Bi büyük devirdik bu gece
Herkes anlattı, konuştukça solduk
Herkes döküldü birer birer
Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk, kahrolduk
***
Bi büyük devirdik bu gece
Herkes anlattı, konuştukça soğuduk
Herkes döküldü birer birer
Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk
***
Bi büyük devirdik bu gece
Herkes anlattı, konuştukça solduk
Herkes döküldü birer birer
Bi ağlamak tuttu ki mahvolduk, kahrolduk, mahvolduk
Ne akılsız hatalar yapmak varmış
-
İndirimden aldım sanki
Eve getiremeden bozuldu
Taşımaya ne gerek var ki?
En başından atmalı gitmeli
İndirimden aldım sanki
Eve getiremeden bozuldu
Taşımaya ne gerek var ki?
En başından atmalı gitmeli
Ah heves, deli heves
Sen ne hatalar yaptırıyorsun
Olmayacak duaları
Olduraca'z diye bezdiriyorsun
Ah heves, deli heves
Sen ne hatalar yaptırıyorsun
Olmayacak duaları
Olduraca'z diye, cız diye bezdiriyorsun
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
İndirimden aldım sanki
Eve getiremeden bozuldu
Taşımaya ne gerek var ki?
En başından atmalı gitmeli
Ah heves, deli heves
Sen ne hatalar yaptırıyorsun
Olmayacak duaları
Olduraca'z diye bezdiriyorsun
Ah heves, deli heves
Sen ne hatalar yaptırıyorsun
Olmayacak duaları
Olduraca'z diye, cız diye bezdiriyorsun
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
Yine konar bu gönül
Yine konar bir deli çalıya
Çalı çırpıdan aşk taklidi
Battı mı dikeni de çığlık çığlığa?
-
Sen hele bir yola çık bakıyım
Olur
E hadi biraz biraz gidelim
Bir bilet alıp gitsem bari
Dere tepe gezsem bari
Dünya kazan ben kepçe
Başımın çaresine bakarım yani
Buralarda hayat mı kaldı?
Yalnızlıktan hal mi kaldı?
Böyleyken arzu halim
Kaş göz afet aklım kaydı
Sen kimsin kimlerdensin?
Nasıl görmedim tuhaf
Sen yokken ben çok çektim
Her neyse bırak
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa
De hadi biraz biraz gidelim
Biraz biraz
Bir bilet alıp gitsem bari
Dere tepe gezsem bari
Dünya kazan ben kepçe
Başımın çaresine bakarım yani
Buralarda hayat mı kaldı?
Yalnızlıktan hal mi kaldı?
Böyleyken arzu halim
Kaş göz afet aklım kaydı
Sen kimsin kimlerdensin?
Nasıl görmedim tuhaf
Sen yokken ben çok çektim
Her neyse bırak
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim
Geldim oyununa, geldim oyununa
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa
Bir daha da oralara taşkın kıyılara
Kapamam kendimi karanlık odalara
Açığımı bulsan zincire vursan
Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa
-
Pişmanım, yüz kere, bin kere pişmanım
Seni kaybedecek kadar cesur değilim
Üstelik kör kütük aşığım
Gece yarısı, vurur kapı
Karanlıkta büyür sancı
Kırk yılda bir başa gelir böylesi
Kırk yılın çıkar bir bir acısı
Pişmanım, yüz kere, bin kere pişmanım
Seni kaybedecek kadar cesur değilim
Üstelik kör kütük aşığım
Gece yarısı, vurur kapı
Karanlıkta büyür sancı
Kırk yılda bir başa gelir böylesi
Kırk yılın çıkar bir bir acısı
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde, ben içerde
Gece yarısı vurur kapı
Karanlıkta büyür sancı
Kırk yılda bir başa gelir böylesi
Kırk yılın çıkar bir bir acısı
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde
Gece bu kaçıncı çarpıntı
Kaçıncı boş hayal
Dışarda hayat var
Ben içerde, ben içerde
-
Kendimi attım kucağına aşkın
Bugünleri de gördüm ya şükür
Yollar bizim dört teker üstü
Şimdi nereye istersen sür
Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü
Tersi de olur bozulmaz büyü
Mevsimsizim istisnasız
Nereye istersen gelirim ben
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini
Aradığım yerde, aklındayım
Yıldızların altındayım
Gözümün feri, canımın içi
Sade seninim, sen istersen
Paradan, puldan, kuldan mıdır
Aşktan, meşkten, yaştan mıdır
Bir telaş hali hoppala güm güm
Kafayı değiştir, her yer bizim
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini
Sarı gün yüzü, mavi gökyüzü
Tersi de olur bozulmaz büyü
Mevsimsizim istisnasız
Nereye istersen gelirim ben
Unutturdun bana, evvelimi, dertlerimi
Ben sorsam susardı, konuşturdun katilimi
Benden sana söz
Ben de bulucam katilini