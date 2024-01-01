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Zaman Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Zaman

  • Ağlar Mıyım Ağlamam (hakan Akkus Remix)

  • Endamın Yeter

  • Gönül

  • Yıllar Sonra

  • Zaman

  • Çayır Çimen Geze Geze

  • Demirci

  • Derdimi Söylesem

  • Düş Yakamızdan

  • Eğer İstersen

  • Sonsuza Kadar

  • Kan ve Gül

  • Salak Oğlan

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