Ziynet Sali

Ağlar Mıyım Ağlamam (hakan Akkus Remix) Gitme kal desem kalmaz Aşkı düşse eğilip almaz Unutmak zor iş ama Zaman zaman zaman lazım *** Sihirli değil sevişmek İçinde hiç aşk yoksa Umudunu kaybetti kalp Aman aman aman zamanla *** Girmedi kalbime almadı da Benim gibi hiç yanmadı da Belki başka yerde açmak İstedi çiçek *** Gönüllüsün yalnızlığım Alışmış yürümelere tek Bu yüzden sevinçleri Kederli hep *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem

Endamın Yeter Endamın yeter, gözlerin yeter Uğramasın sana ne hüzün ne de keder Endamın yeter, gözlerin yeter Uğramasın sana ne hüzün ne de keder *** Kalbim senden senden vazgeçmeyecek Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuza dek sürecek İnan bu adam hep seni seni sevecek *** Gönlüm senden senden vazgeçmeyecek Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuza dek sürecek İnan bu adam hep seni sevecek *** Endamın yeter, gözlerin yeter Uğramasın sana ne hüzün ne de keder *** Bir gün gelir geçer Yüzündeki çizgiler Ne aşkım son bulur İçimde o düşler *** Kalbim senden senden vazgeçmeyecek Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuza dek sürecek İnan bu adam hep seni seni sevecek *** Gönlüm senden senden vazgeçmeyecek Korkma içimde aşkın hiç bitmeyecek Eğer istersen sonsuza dek surecek İnan bu adam hep seni sevecek

Gönül Neler gördüm neler gönül elinden Ne yaptımsa sana dinletemedim Bu yolların sonu hasrete çıkar Çok uğraştım seni döndüremedim Bu yolların sonu hasrete çıkar Çok uğraştım seni döndüremedim *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Ne kadrim bilinir ne sözüm geçer Ağlayıp sızlayıp bu ömrüm biter Bin kere gelsen şu yalan dünyaya Ne gonca gül sana ne de laleler Bin kere gelsen şu yalan dünyaya Ne gonca gül sana ne de laleler *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın *** Yemin etme tutamazsın Yüz çevirsem duramazsın Bu yerlerden kaçamazsın Tek başına yapamazsın

Yıllar Sonra Yıllar sonra da bir hazan sabahında Sessizce uyanırsam, yüreğimde olacaksın İşte o an nerelerden duyacaksın Vakit çok geç, bitmiş olacak Beni nerden bulacaksın *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Bir defa kaybedersem Belki bir daha bulamam Seni şimdi istiyorum, yıllar sonra duyamam *** Nerdesin sen sabahım, en yürekten dualarım Biliyorum doğacaksın, umudusun sen bahtımın Ortasında kalbimin, bir yer açtım senin için İstersen sonsuza kadar Gelme yine ben beklerim *** Yıllar geçti, yollar geçti Her şey geçti ömrümden Bir sen geçmedin Bir senden geçemedim Ve bugün hala tepiniyorsa şu anda yüreciğin Daha da yolun var demektir Koş yeni yıllara, yeni yollara Ben seni hep beklerim Kadınım nice yıllara Ve yıllar sonra da uyanırsam bir hazan sabahında Bir şarkı daha yazacağım sana

Zaman Zaman akıp gidiyor Dur demek olmaz Dur demek olmaz Sarılıpta geçmişe Avunmak olmaz Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Ne sen kalırsın Ne de ben bu dünya da Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Gönül isterdi ki Hep iyi olsun Çok iyi olsun Bütün acılar bitip Her an hoş olsun Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Ama ne yaparsın insanoğlusun Acı olmayınca Tatlı da olmaz Acı olmayınca Tatlı da olmaz *** Bir kez olsun çevir yüzün Bak şu toprağa Bak şu toprağa Her gün bir çiçek açıyor Diyor merhaba *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz *** Bütün geceler mecbur Varır sabaha Umudun kaybedip Pes etmek olmaz Umudun kaybedip Pes etmek olmaz

Çayır Çimen Geze Geze Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of *** Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of *** Çayır çimen geze geze of Çayır çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of *** Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze Of nenem of *** Pencereden kuş uçtu of Pencereden kuş uçtu of Yandı yürek tutuştu Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of *** Yanma yüreğim yanma Ayrılık bize düştü Of nenem of *** Simidimin tavlası of Simidimin tavlası of Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of *** Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of *** Geldi düğün haftası Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of *** Gelin olucam diye Nedir bunun tafrası Of nenem of

Demirci Giden ay tutulur mu Oy demirci demirci Bala tuz katılır mı Çalsana aslan davulcu *** Şu uzun gecelerde Oy demirci demirci Yalnız yatılır mı Çalsana aslan davulcu *** Şu taşı kaldırsalar Oy demirci demirci Yılanı öldürseler Çalsana aslan davulcu *** Güzel seven yiğidi Oy demirci demirci Cennete gönderseler Çalsana aslan davulcu *** Kara taş boyanır mı Oy demirci demirci Öpsem yar uyanır mı Çalsana aslan davulcu *** Sen orada ben burada Oy demirci demirci Buna can dayanır mı Çalsana aslan davulcu *** Yolda buldum bir namlı Oy demirci demirci Kaşları gamlı gamlı Çalsana aslan davulcu *** İki gerdan arası Oy demirci demirci İstiyor delikanlı Çalsana aslan davulcu

Derdimi Söylesem Derdimi söylesem derin dereye Doldurur dereyi düz olur gider Irakipler sıradağlar arada Korkarım yar benden yaz olur gider Pervane ateşten sakınmaz canı Uğruna koymuşum başı bedeni Doldur tüfeğini hedef et beni Yaram doksan dokuz yüz olur gider Veysel der çıkayım bir yüce dağa Ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa Zaman olur tenim düşer toprağa Karışır toprağa toz olur gider

Düş Yakamızdan Düş yakamızdan yakamızdan Çek git artık hayatımızdan Yürünmüyor senin sokaklarında Söyle kimler var tuzaklarında Tepiniyor kimi rezil barlarında Kimi aç perişan yakınlarında Anam anam vay Anasız babasız çocuklar Bu soğukta sokakta yatarlar Kınalar yaksın avrat oynatsın O büyük adamlar Adın batsın senin cehalet Çek git artık bizi terket Leşi çıkmış ceset sabahlarında Kimi zehir çeker kursaklarında Herkesin yaptığı kar yanlarında Dünün böyleydi böyle yarınların da

Eğer İstersen Duy beni geçiyor sesim önünden Gör beni görürsün istersen Yalnızlık tatlı bir rüya sanki Gerçekler soğuktur buz gibi Eğer istersen gönülden eğer istersen Duyarım seni gittiğim şehirlerden Eğer seversen beni gerçekten Dönerim sana ben ölümden

Sonsuza Kadar Bir sen varsın bir de şarkılar Usanmam senden geçse de yıllar Sonsuza kadar Yeryüzünde gökyüzünde her şeyimde Hayalimde düşümde Nerelerde olursan ol benim kalacaksın Kararmasın hayır sakın umutların Sen yalnız benim benim çiçeğim kalacaksın

Kan ve Gül Kan ve gül gülle diken aşkım ve sen Birbirine dönük sırt sen ve ben Kan ve gül gülle diken aşkım ve sen Birbirine dönük sırt sen ve ben Bilmem anlatabiliyor muyum Seviyorum seviyor musun Ağlıyorum gülüyor musun Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun Seviyorum seviyor musun Ağlıyorum gülüyor musun Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun Sarılıp öpen ağlayıp gülen sonra kaçıp giden Fırtınayla sakin gece bir bilmece Sarılıp öpen ağlayıp gülen sonra kaçıp giden Fırtınayla sakin gece bir bilmece Bilmem anlatabiliyor muyum Seviyorum seviyor musun Ağlıyorum gülüyor musun Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun Seviyorum seviyor musun Ağlıyorum gülüyor musun Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun Seviyorum Ağlıyorum Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun Seviyorum seviyor musun Ağlıyorum gülüyor musun Özlüyorum gidiyor musun Sevdikçe itiyor musun Peki öyle olsun