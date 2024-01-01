Ağlar mıyım? Ağlamam Remix Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Ağlar mıyım? Ağlamam Remix
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Gitme kal desem kalmaz
Aşkı düşse eğilip almaz
Unutmak zor iş ama
Zaman zaman zaman lazım
***
Sihirli değil sevişmek
İçinde hiç aşk yoksa
Umudunu kaybetti kalp
Aman aman aman zamanla
***
Girmedi kalbime almadı da
Benim gibi hiç yanmadı da
Belki başka yerde açmak
İstedi çiçek
***
Gönüllüsün yalnızlığım
Alışmış yürümelere tek
Bu yüzden sevinçleri
Kederli hep
***
Ağlar mıyım ağlamam
Bir daha bağlamam bizi
Seni ister yak beni, yık beni
Dağla şu kalbimi gelmem
***
Ağlar mıyım ağlamam
Bir daha bağlamam bizi
Seni ister yak beni, yık beni
Dağla şu kalbimi gelmem