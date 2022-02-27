Ziynet Sali

Gitme kal desem kalmaz Aşkı düşse eğilip almaz Unutmak zor iş ama Zaman zaman zaman lazım *** Sihirli değil sevişmek İçinde hiç aşk yoksa Umudunu kaybetti kalp Aman aman aman zamanla *** Girmedi kalbime almadı da Benim gibi hiç yanmadı da Belki başka yerde açmak İstedi çiçek *** Gönüllüsün yalnızlığım Alışmış yürümelere tek Bu yüzden sevinçleri Kederli hep *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem