Çayımın Şekeri Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Çayımın Şekeri
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Yola gelmezsin anladım seni
Senelerce yaktın bitirdin
Dile gelmedim üzmedim seni
Boşa geçti senle geçliğim
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Gece gündüz uykusuz
Kimse bilmez halimi
Ne soran var ne bilen var derdimi
Yine ahın tuttu bak
Bırak artık peşimi
Ne soran var ne bilen var halimi
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Yola gelmezsin anladım seni
Senelerce yaktın bitirdin
Dile gelmedim üzmedim seni
Boşa geçti senle geçliğim
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Gece gündüz uykusuz
Kimse bilmez halimi
Ne soran var ne bilen var derdimi
Yine ahın tuttu bak
Bırak artık peşimi
Ne soran var ne bilen var halimi
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz
Ah olmaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
Ah olmaz senle olamaz
Bu aşkın sonu olamaz
Böylesi bana yakışmaz
Yorulma bu iş olamaz
-
Bir yanımda İstanbul'un zorlu yolları
Bir yanımda memleketin karlı dağları
Bir yanımda Kadıköy'ün deli kızları
Yüreğimde hasretin var senle doldum ben her nefeste
***
Az zaman var geliyorum seni almaya
Hiç üzülme niyetim yok burada kalmaya
Ahu gözlüm benden şüphen olmasın sakın
Köylü kaldım buralarda utanç değil ha inan gururla
***
Ahu gözlüm maralım senden ayrı geçmedi günler
Ahu gözlüm yaralım yüreğimde soylu hüzünler
Ahu gözlüm karalım aşka düşmek böyle mi dersin
Ahu gözlüm bir tanem sen de benden vazgeçmezsin
-
Dün gece seni gördüm yine
Bembeyaz bir yağmur içinde
Bir rüya değil sanki
Gülüyordun gözlerime
***
Her damla bir keder
Gözlerimde yaş oldun
Yetti bundan fazlası ölüm
Gelme artık gecelerime
***
O günlerden bir rüzgar eser
Ümitlerin seni terk eder
Senden o bakışlarını gizler
Kapkaranlık bir keder
***
Hayatta paylaşmaya değer
Bildiğin bir sır varsa eğer
Haykırıp dağlara taşlara
Anlatmalıymış meğer
***
Artık çıkmıyorum istiklale
Sabah Fatma hanım uyandırıyor
Helva ekmek çay bana onlar bakıyor
Odanın hali perişan ben perişan
Kimse yok işime karışan
Ara sıra balkona çıkıyorum
Fesleğenler kuruduğunda ocaktı
Ben baharı bekliyorum
Ne olduğunu bilemedim
Bir umudum var hala
Gözüm şişelere takılıyor
Becerebilseydim ne ala
Bu günlerde böyleyim ben
Yas denen şiirdeyim
Bir köşede gülüşün var
Sırtımda kanlı bıçağın
Hiç bir zaman duyamayacağın
Duysan da anlayamayacağın
-
Ben yaşamaya gelmedim dedim
Öyle bir bakıyorum hayata
Seni tanımadan öncelerde
Rest çekmiştim sevdaya
***
Nasıl olcak bu işler dedim
Kurt kuzuyla yan yana
Bir de aşk olmaz dedim
Ama sen çıkıverdin karşıma
***
Dünyaya seni bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
***
Çayımın şekeri gitarımın teli
Yazımın sıcağı kışımın ocağı
Denizimin sesi melodimin esi
Hey şeyim sen
***
Ana baba bacı acımın ilacı
Evimin huzuru aşkımın muzuru
Bilgimin kusuru sular gibi duru
Her şeyimsin sen
***
Bu dünyaya seni bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
***
Ben yaşamaya gelmedim dedim
Öyle bir bakıyorum hayata
Seni tanımadan öncelerde
Rest çekmiştim sevdaya
***
Nasıl olcak bu işler dedim
Kurt kuzuyla yan yana
Bir de aşk olmaz dedim
Ama sen çıkıverdin karşıma
***
Bu dünyaya seni bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
***
Çayımın şekeri gitarımın teli
Yazımın sıcağı kışımın ocağı
Denizimin sesi melodimin esi
Hey şeyim sen
***
Ana baba bacı acımın ilacı
Evimin huzuru aşkımın muzuru
Bilgimin kusuru sular gibi duru
Her şeyimsin sen
Bu dünyaya seni bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
***
Bu dünyaya seni bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim
Bu dünyaya senin olmaya geldim
-
Gözlerin bulut olmuş sana ne oldu böyle
Görüşmeyeli çok değişmiş hallerin
Haberlerde gördüğün o yılgın suretler mi
Yoksa çaresiz terk ettiğin düşlerin mi
***
Bana her şeyi anlat ne varsa aklında
Aklından zorun varsa onu da anlat
Bana derdini anlat kim kaldı yanında
Yanında kim olmalıydı aslında
***
Kötünün kötüsü de var anla unutursun zamanla
Unutursun hayat böyle alışırsın zamanla
-
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-
Bir beyaz gül attım suya
Arnavutköy kıyısında
Şimdi senle olmak varken
Ağır oldu bu son veda
**
Tutunacak bir sevda
Olmadı yanımda
Yüzünü ezberlerdim
Aşiyan yolunda
**
Bir sen vardın birde rüzgar
Her şeyimdin bir zamanlar
Senden sonra bende bittim
-
Ne diyebilirim sana
Bunca vakitten sonra
Ayrılık denen şey yok
Gerçek aşıklara
Nerede biter diye düşünme boş yere
Ölene kadar aynı bedenki bu sevda
Ben seni sevmekten değil
Sadece senden vazgeçtim
Kendime gelmem zor oldu
Belkide bunu çoktan hakettim
Bir çok şeyi söyleyemedim
Cesaretim yoktu ama
Sen anlamışsındır
Sen okursun ruhumu
Ben tutuyorum dünyayı
Sen devam et
Elimden gelen sadece
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