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7/24 Dinle Çayımın Şekeri

Çayımın Şekeri Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Çayımın Şekeri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Çayımın Şekeri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çayımın Şekeri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Çayımın Şekeri

  • Ah Olmaz

  • Ahu Gözlüm

  • Anlatmalıymış Meğer

  • Çayımın Şekeri

  • Sana Ne Oldu Böyle

  • Ölsemde Kurtulsam

  • Kadınım

  • Bir Sen Vardın

  • Ben Tutuyorum Dünyayı

  • Eftelya

  • Çocuğum

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