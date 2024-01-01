Ziynet Sali

-
Yüzümün akı gözümün nuru
Çok uzak yoldan geldim
Yaktım gururu
Sevgili yarim, sevdiğim halin
Bilinmemiş yanından sana geldim bugün
Canımın içi, kaderim, sözüm
Nasıl dayandım hasretle ah iki gözüm
Sevgili yarim sevdiğim halin
Herşeyimle toplandım sana geldim bugün
Sen yolun sonu, ben gönüllüyüm
Sormam sorulmam, geldim, yüreğim düğüm
Sen ahir zaman, ben ölümlüyüm
Öncemde sen, sonramda seninim bugün
Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy
Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy
Suç olursam affet bir gün güç olursam affet
Beni senden ayrı koyma yüreğine koy
Canımın içi, kaderim, sözüm
Nasıl dayandım hasretle ah iki gözüm
Sevgili yarim, sevdiğim halin
Herşeyimle toplandım sana geldim bugün
Sen yolun sonu, ben gönüllüyüm
Sormam sorulmam, geldim, yüreğim düğüm
Sen ahir zaman, ben ölümlüyüm
Öncemde sen, sonramda seninim bugün
Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy
Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy
Suç olursam affet bir gün güç olursam affet
Beni senden ayrı koyma yüreğine koy
Beni sakla sen de beni sen de kalbine koy
Beni ayrı bilme beni kendi yazgına koy
Suç olursam affet bir gün güç olursam affet
Beni senden ayrı koyma yüreğine koy
-
Keşke gidişinde, gelişin kadar özel
Sözlerin kadar güzel olsaydı
Gitmeden son bir kez
Konuşmak gibi basit
Vedalaşmak kadar nazik bir düşüncen olsaydı
***
Yaşanan onca sihir
Yazılan o ilk şiir
Her şey ezberden ibaretmiş
Yaşandı bitti bu film
***
Bozuldu aramız
Düzelmez artık
Bir macerayı daha geride bıraktık
Ben çok yürüdüm, biraz da sen koş
Nasıl istersen benim için hava hoş
-
Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
***
Zoruma gidiyor bu acı
Aşkının en güzel tarafı
Anladım farklısın sen gidince.
***
Tadımı bozuyor bu acı
Özgür olmanın tasası
Kesmedi beni ne boş sen gidince.
***
Bu yüzden geç kalıp yeterince,
Üzülünce sana ben kalamadım.
***
Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
***
Dön artık çok uzatmadan
Ne varsa kalbini kıran
Çekinme bu buluşmadan herkes evine.
-
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
***
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca
***
Bazen neşe, bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler, acı günler
Bir yastıkta hep beraber
***
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
-
Tuhaf, çok tuhaf
En yakınken en uzak
Senin bir sevgilin var
Muhtemel benim de olacak
Gizli bölmelere
Saklamış gibiyiz
Bütün yaşananlar
Biter mi bitince aşk?
Olur da yolun düşerse
Bir kahveye uğra derim
Ya da beş çayına
Bir yudum sohbete beklerim
Çok ayıp mı olur?
Yakışık almaz mı davetim?
Bu kadar zor mu her şey?
Canımın içi seni çok özledim
Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim
Kandırırım kendimi, ne yapayım?
Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim
Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?
Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim
Kandırırım kendimi, ne yapayım?
Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim
Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?
Tuhaf, çok tuhaf
En yakınken en uzak
Senin bir sevgilin var
Muhtemel benim de olacak
Olur da yolun düşerse
Bir kahveye uğra derim
Ya da beş çayına
Bir yudum sohbete beklerim
Çok ayıp mı olur?
Yakışık almaz mı davetim?
Bu kadar zor mu her şey?
Canımın içi seni çok özledim
Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim
Kandırırım kendimi, ne yapayım?
Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim
Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?
Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim
Kandırırım kendimi, ne yapayım?
Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim
Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?
Ben de uzun bir yola gittiğini farz ederim
Kandırırım kendimi, ne yapayım?
Bütün hatıralarıma da saygılar arz ederim
Ama unutur muyum, asla, niye unutayım?
-
Ner'de?
Pabam pabam
Geliyorum
Pabam pabam
Hadi
Hey, hey, hey, hey
Hadi, hadi, hadi, hadi
Hey, hey, hey, hey
Gül ben de güleceğim, öl ben de öleceğim
Sana söz, sana söz, yemin ederim
Aklından gireceğim, gönlünden geçeceğim
Görürsün, görürsün, yemin ederim
İki lafımdan birinde hep sen varsın
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bak geliyorum sürüne sürüne
Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de?
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle
Baksana seni ne çok sevdim
Vay be, vay vay vay vay (hadi)
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Hadi, hadi, hadi, hadi
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Hadi, hadi, hadi
Gül ben de güleceğim, öl ben de öleceğim
Sana söz, sana söz, yemin ederim
Aklından, gönlünden geçeceğim
Görürsün, görürsün, yemin ederim
İki lafımdan birinde hep sen varsın
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bak geliyorum sürüne sürüne
Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de? (Ner'de?)
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle
Baksana seni ne çok sevdim
Vay be, vay vay vay vay
Hadi, hadi, hadi, hadi
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, boom style
Buydiribaybay baydiribaybay baydiribaybay, bay style
Hadi, hadi, hadi
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bak geliyorum sürüne sürüne
Sakladın di mi, söyle kalbin ner'de?
Hop hop hop hop hop, dur bir yerde
Bitmiş hâldeyim üzüle üzüle
Baksana seni ne çok sevdim
Vay be, vay vay vay vay
-
Biraz daha böyle giderse
Üzgünüm ama
Sana, bana
Kalmayacak veda lafı
Kendi kendine her şey son bulacak
Biraz daha böyle giderse
Üzgünüm ama
Sana, bana
Kalmayacak veda lafı
En sonunda
Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık
Bu gidişle, kızar bize hep aynılık
Göz göre göre her şey biter gibi sanki
Anla işte
Çok zor bu gidişle
Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık
Bu gidişle, kızar bize hep aynılık
Göz göre göre her şey biter gibi sanki
Anla işte
Çok zor bu gidişle
Biraz daha böyle giderse
Üzgünüm ama
Sana, bana
Kalmayacak veda lafı
En sonunda (aah)
Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık
Bu gidişle, kızar bize hep aynılık
Göz göre göre her şey biter gibi sanki
Anla işte
Çok zor bu gidişle
Bu gidişle, biraz daha yakın ayrılık
Bu gidişle, kızar bize hep aynılık
Göz göre göre her şey biter gibi sanki
Anla işte
Çok zor bu gidişle
-
Keşke biraz bekleseydik
Söyle ne olur, ne kaybederdik?
Aklımızdaki her şey doğru mu sence?
Belki de görüşmedik yeterince
Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı
Aşkın her yanı temiz olmalı, of
Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı
Aşkın her yeri temiz kalmalı
"Gelir geçer" diyorsun, deme
Zannedersin sudan bir sebep
Aklımızdaki her şey doğru mu sence?
Belki de tanışmadık senelerce
Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı
Aşkın her yanı temiz olmalı, of
Estirme rüzgârı, toz toprak kalmadı
Aşkın her yeri temiz kalmalı
Aşkın her yeri temiz kalmalı
-
Evet aşklar da çok (çok) üzüyor insanı
Çünkü herkes her zaman bir şeyin hayranı
Ama şimdi durup (durup) düşünmek zamanı
Bırak sen de boşver yok et bu telaşı
Yaşamak nefes almak
Günaydınla uyanmak
Çıkıp biraz dolaşmak
Ne güzeldi
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
Evet aşklar da çok üzüyor insanı
Çünkü herkes her zaman bir şeyin hayranı
Ama şimdi durup düşünmek zamanı
Bırak sen de boşver yok et bu telaşı
Yaşamak nefes almak
Günaydınla uyanmak
Çıkıp biraz dolaşmak
Ne güzeldi
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
Kıymetini bil, kıymetini bil hayatın
Hiç küçümseme bu ödülü çok ararsın
-
Dallandım, çiçeklendim
Çeyizlendim, demlendim
Hazırlandım sen gel diye
Süslendim, pembelendim
Duvaklandım, tellendim
Bana güvey ol "Namusum" diye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Dallandım, çiçeklendim
Çeyizlendim, demlendim
Hazırlandım sen gel diye
Süslendim, pembelendim
Duvaklandım, tellendim
Bana güvey ol "Namusum" diye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna...
Bak ben yandım, eriyorum
Sen olmazsan ölüyorum
Çoktan kandım, varıyorum
Bi' göz oda, bir bahçeye
Of, darlandım, ölüyorum
Sen almazsan ölüyorum
Yok ben kandım, varıyorum
Gidiyorum üç akçeye
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna...
Beni allaya pullaya bir deli kısrağa
Yükle de boynuna gelin al
Hadi oynata oynaya, kırk gece bayrama
Sonra da koynuna gelin al