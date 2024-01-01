Ziynet Sali

Çal bir alaturka (Çal bir alaturka) Den sagapo edo ke kero Ali mia agapi eho sto mialo Den sagapo ine skliro Prepi tin alithia na supo Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Manga tora xenihtao Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Tam sarıldım sen darıldın Çok nazlanma yar usandım Sen bir adım, ben bir adım Ortada bir yerde buluşalım Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka Yarim aklım vardı ya O da sende kaldı yar Artık beni kim tutar Hepten oynatnca Yarim aklım vardı ya O da sende kaldı yar Artık beni kim tutar Çal bir alaturka Oyna oyna Oyna oyna Oyna durma Çal bir alaturka Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Manga tora xenihtao Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Yallah yallah Oyna, oyna Oyna, oyna Oyna, durma Çal bir alaturka