Alaturca Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Alaturca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Alaturca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çal bir alaturka
(Çal bir alaturka)
Den sagapo edo ke kero
Ali mia agapi eho sto mialo
Den sagapo ine skliro
Prepi tin alithia na supo
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Manga tora xenihtao
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Tam sarıldım sen darıldın
Çok nazlanma yar usandım
Sen bir adım, ben bir adım
Ortada bir yerde buluşalım
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka
Yarim aklım vardı ya
O da sende kaldı yar
Artık beni kim tutar
Hepten oynatnca
Yarim aklım vardı ya
O da sende kaldı yar
Artık beni kim tutar
Çal bir alaturka
Oyna oyna
Oyna oyna
Oyna durma
Çal bir alaturka
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Manga tora xenihtao
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Yallah yallah
Oyna, oyna
Oyna, oyna
Oyna, durma
Çal bir alaturka