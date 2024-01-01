Diskomatik Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Diskomatik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Diskomatik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diskomatik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bana bir şey olmaz deme
Sana da dokunur ayrılık
Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık
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Aklının kalbine zıt duruşu
Gecenin de canını yakışı
Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık
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Gel vakit varken tekrar deneyelim
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Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
***
Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
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Bir yârim olsun isterdim, gözleri yeşil
Bir yârim olsun isterdim, gül yüzü gülen
Onu çok sevmek isterdim, delice sevmek
Peşinden koşup koşup, sonunda almak
***
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
***
Bir yârim oldu sonunda, gözleri yeşil
Bir yârim oldu sonunda, gül yüzü gülen
Sevmeyi tattım sonunda, delice sevdim
Fakat aşkın sonunu, ben hiç bilmezdim
***
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
Ben sevmek, sevmek isterdim
Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış
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Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Sevgili istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Sevgili istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Sevgili istiyorum
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Durdu zaman bir şey diyemedim
Gitmek istedin ve gittin
Aynı gökyüzünde, ayrıydı güneşin
Söyle bari iyi misin ?
Burası soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
Soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar
Soğuk , soğuk odalar
Yoksun neye yarar
Örtünsem kat kat yorganlar aman
soğuk , soğuk olanlar
Vurdum dibe kadar
Halimden yalnız uyuyanlar anlar