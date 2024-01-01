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7/24 Dinle Diskomatik

Diskomatik Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Diskomatik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Diskomatik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diskomatik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Diskomatik

  • Alışkın Değiliz (Hüseyin Karadayı)

  • Güler misin, ağlar mısın?

  • Sevenler Ağlarmış Ft Ziynet Sali

  • Bir Sevgi İstiyorum Ft Hüseyin Karadayı

  • Ayrılsak Ölürüz Biz (Hüseyin Karadayı)

  • Soğuk Odalar (Hüseyin Karadayı)

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