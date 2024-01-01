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7/24 Dinle Teşekkürler

Teşekkürler Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Teşekkürler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Teşekkürler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Teşekkürler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Teşekkürler

  • Alıskın Degılız (turkuvaz Mıx)

  • Bana Anlat

  • Havaalanı

  • Unutulmuyor

  • Aşk Müziği

  • Aşkın Dili ( Nona Zayi )

  • Ben Yokum

  • Böyle Biriyim

  • Dön Bana

  • Kalbine Bulutluyum

  • Keşke

  • Teşekkürler ft. Sinan Akçıl

  • Vakti Yok

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