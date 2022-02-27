Ziynet Sali

Bana bir şey olmaz deme Sana da dokunur ayrılık Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık *** Aklının kalbine zıt duruşu Gecenin de canını yakışı Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık *** Gel vakit varken tekrar deneyelim *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz

Gitme kal desem kalmaz Aşkı düşse eğilip almaz Unutmak zor iş ama Zaman zaman zaman lazım *** Sihirli değil sevişmek İçinde hiç aşk yoksa Umudunu kaybetti kalp Aman aman aman zamanla *** Girmedi kalbime almadı da Benim gibi hiç yanmadı da Belki başka yerde açmak İstedi çiçek *** Gönüllüsün yalnızlığım Alışmış yürümelere tek Bu yüzden sevinçleri Kederli hep *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem *** Ağlar mıyım ağlamam Bir daha bağlamam bizi Seni ister yak beni, yık beni Dağla şu kalbimi gelmem