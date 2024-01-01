Ba Ba Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Ba Ba şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Ba Ba şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ba Ba sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne olur baba insaf et
Bu cana yazik merhamet
Büyüdüm iste kabul et
Bu deli kizi azad et
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada
A bababababa banada
Sevesi geldi gönlün a baba
Büyüdü o saçi lüleli yavrun
Babababababa a baba
Yürüdü ah akil basima bagla
Babababababa a baba
A bababababa banada
Sirasi yandi gönlün bak ama
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada, banada
Ne cici ne seker isterim
Beni çeken hep beklerim
Baba birak ah seveyim
Canimi aska vereyim
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada
A bababababa banada
Sevesi geldi gönlün a baba, a baba
-
Ne olur baba insaf et
Bu cana yazik merhamet
Büyüdüm iste kabul et
Bu deli kizi azad et
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada
A bababababa banada
Sevesi geldi gönlün a baba
Büyüdü o saçi lüleli yavrun
Babababababa a baba
Yürüdü ah akil basima bagla
Babababababa a baba
A bababababa banada
Sirasi yandi gönlün bak ama
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada, banada
Ne cici ne seker isterim
Beni çeken hep beklerim
Baba birak ah seveyim
Canimi aska vereyim
A bababababa banada
Sirasi geldi askin banada
A bababababa banada
Sevesi geldi gönlün a baba, a baba
-
Bunun adı para çaredir her soruna
Ne mutlu bana eğer cebimde varsa
Kazan ve harca sakla bir parçA ama
Sakın al bundy gibi zırt dolaşma
Durma öyle boş boş
Paranın tadı hoş
***
Ben payımı kaptım
Geç kaldın hadi koş
Beleşe kim ne verir
Ulan önce öde parayı sonra çal zurnayı
Hadi yavrum yandan yandan yandan
Bilsen neler geçiyor aklımdan
Bol para araba tatlı yaşam
Kolumda manita gezerim paşam
Varda bana buna sana hepinize para
Şimdi karafatma bana kebap bakma suratıma
Yoksa dersin merhaba 9 milim tabancama
Bu işler böyle beğenmediysen söyle
-
Bu yaralı bu kırık
Bu yıpranmış duygularla
Sevemem yeniden artık
Aynı tutku heyecanla
***
Bu yaralı bu kırık
Bu yıpranmış duygularla
Sevemem yeniden artık
Aynı tutku heyecanla
***
Zayıflamış hislerimle
Yıkılmış hayallerimle
Sarsılmış güvenimle
Olamam, hiç kimseyle
***
Zayıflamış hislerimle
Yıkılmış hayallerimle
Sarsılmış güvenimle
Olamam, hiç kimseyle
***
Sana mutluluk dilemiyorum
Dönsen de artık istemiyorum
***
Bu karmaşık bu yenik
Bu zorlanmış umutlarla
Sevemem yüreğim ezik
Yorgun düştüm vurgunlarla
***
Bu karmaşık bu yenik
Bu zorlanmış umutlarla
Sevemem yüreğim ezik
Yorgun düştüm vurgunlarla
***
Zayıflamış hislerimle
Yıkılmış hayallerimle
Sarsılmış güvenimle
Olamam, hiç kimseyle
***
Zayıflamış hislerimle
Yıkılmış hayallerimle
Sarsılmış güvenimle
Olamam, hiç kimseyle
***
Sana mutluluk dilemiyorum
Dönsen de artık istemiyorum
-
Cezalısın cezalısın
Koptum artık yar cezalısın
Ben senin kolayını bulamadım yar
Vallahi olayını çözemedim yar
Bir günün bir gününe uymuyor niye
Anneciğim demiştin hayır yok diye
***
Cezalısın cezalısın
Koptum artık yar cezalısın.
-
Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa
Sözüm sana gül insana
Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa
Eh sabah sabah gül dünyaya
***
Hey İstanbullu İzmir Vanlı
Yaşamalı heyecanlı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Erzincanlı sen Aydınlı
Koca dünyadan baydın mı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
Hey Tekirdağlı Zonguldaklı
Hayat öyle dal budaklı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Kırklareli sen Yozgatlı
Bu hayat ki baldan tatlı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
***
Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa
Sözüm sana gül insana
Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa
Eh sabah sabah gül dünyaya
***
Hey İstanbullu İzmir Vanlı
Yaşamalı heyecanlı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Erzincanlı sen Aydınlı
Koca dünyadan baydın mı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
Hey Tekirdağlı Zonguldaklı
Hayat öyle dal budaklı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Kırklareli sen Yozgatlı
Bu hayat ki baldan tatlı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
***
Hey İstanbullu İzmir Vanlı
Yaşamalı heyecanlı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Erzincanlı sen Aydınlı
Koca dünyadan baydın mı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
Hey Tekirdağlı Zonguldaklı
Hayat öyle dal budaklı
Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı
Hey Kırklareli sen Yozgatlı
Bu hayat ki baldan tatlı
Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını
-
Ben sensiz hiçbir şeye razi değilim
Üstelik saymiyorum senin
Diliminde yaşanmamiş zamani
***
Reddediyorum
Reddediyorum
Içinde sen olmayan
Sorularin cevaplarini
Reddediyorum
Reddediyorum
Içinde sen olmayan
Sorularin cevaplarini
***
Kimseler zorlayamaz
Fikrimden koparmaya seni
Kimseler zorlayamaz
Fikrimden koparmaya seni
***
Üstelik ben olunmaz
Aşklarin sirasindayim
***
Herkesler bilsin, herkesler bilsin
Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki
Herkesler bilsin, herkesler bilsin
Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki
***
Ben sensiz hiçbir şeye razi değilim
Üstelik saymiyorum senin
Diliminde yaşanmamiş zamani
***
Reddediyorum
Reddediyorum
Içinde sen olmayan
Sorularin cevaplarini
Reddediyorum
Reddediyorum
Içinde sen olmayan
Sorularin cevaplarini
***
Kimseler zorlayamaz
Fikrimden koparmaya seni
Kimseler zorlayamaz
Fikrimden koparmaya seni
***
Üstelik ben olunmaz
Aşklarin sirasindayim
***
Herkesler bilsin, herkesler bilsin
Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki
Herkesler bilsin, herkesler bilsin
Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki
-
Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili
Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni
Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri
Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni
***
Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin
Yanıma gel sevdiğim sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
***
Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili
Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni
Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri
Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni
***
Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin
Yanıma gel sevdiğim sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
***
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin
Ne habersin, ne habersin
Bilirim benden bir habersin
Bir arada olamadıysak
Şunu bil ki suçlu sensin