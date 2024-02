Ziynet Sali

Ba Ba Ne olur baba insaf et Bu cana yazik merhamet Büyüdüm iste kabul et Bu deli kizi azad et A bababababa banada Sirasi geldi askin banada A bababababa banada Sevesi geldi gönlün a baba Büyüdü o saçi lüleli yavrun Babababababa a baba Yürüdü ah akil basima bagla Babababababa a baba A bababababa banada Sirasi yandi gönlün bak ama A bababababa banada Sirasi geldi askin banada, banada Ne cici ne seker isterim Beni çeken hep beklerim Baba birak ah seveyim Canimi aska vereyim A bababababa banada Sirasi geldi askin banada A bababababa banada Sevesi geldi gönlün a baba, a baba

Hani Bana Bunun adı para çaredir her soruna Ne mutlu bana eğer cebimde varsa Kazan ve harca sakla bir parçA ama Sakın al bundy gibi zırt dolaşma Durma öyle boş boş Paranın tadı hoş *** Ben payımı kaptım Geç kaldın hadi koş Beleşe kim ne verir Ulan önce öde parayı sonra çal zurnayı Hadi yavrum yandan yandan yandan Bilsen neler geçiyor aklımdan Bol para araba tatlı yaşam Kolumda manita gezerim paşam Varda bana buna sana hepinize para Şimdi karafatma bana kebap bakma suratıma Yoksa dersin merhaba 9 milim tabancama Bu işler böyle beğenmediysen söyle

Yaralı Duygular Bu yaralı bu kırık Bu yıpranmış duygularla Sevemem yeniden artık Aynı tutku heyecanla *** Bu yaralı bu kırık Bu yıpranmış duygularla Sevemem yeniden artık Aynı tutku heyecanla *** Zayıflamış hislerimle Yıkılmış hayallerimle Sarsılmış güvenimle Olamam, hiç kimseyle *** Zayıflamış hislerimle Yıkılmış hayallerimle Sarsılmış güvenimle Olamam, hiç kimseyle *** Sana mutluluk dilemiyorum Dönsen de artık istemiyorum *** Bu karmaşık bu yenik Bu zorlanmış umutlarla Sevemem yüreğim ezik Yorgun düştüm vurgunlarla *** Bu karmaşık bu yenik Bu zorlanmış umutlarla Sevemem yüreğim ezik Yorgun düştüm vurgunlarla *** Zayıflamış hislerimle Yıkılmış hayallerimle Sarsılmış güvenimle Olamam, hiç kimseyle *** Zayıflamış hislerimle Yıkılmış hayallerimle Sarsılmış güvenimle Olamam, hiç kimseyle *** Sana mutluluk dilemiyorum Dönsen de artık istemiyorum

Cezalısın Cezalısın cezalısın Koptum artık yar cezalısın Ben senin kolayını bulamadım yar Vallahi olayını çözemedim yar Bir günün bir gününe uymuyor niye Anneciğim demiştin hayır yok diye *** Cezalısın cezalısın Koptum artık yar cezalısın.

Döndür Çarkını Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa Sözüm sana gül insana Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa Eh sabah sabah gül dünyaya *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını *** Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa Sözüm sana gül insana Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa Eh sabah sabah gül dünyaya *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını

Reddediyorum Ben sensiz hiçbir şeye razi değilim Üstelik saymiyorum senin Diliminde yaşanmamiş zamani *** Reddediyorum Reddediyorum Içinde sen olmayan Sorularin cevaplarini Reddediyorum Reddediyorum Içinde sen olmayan Sorularin cevaplarini *** Kimseler zorlayamaz Fikrimden koparmaya seni Kimseler zorlayamaz Fikrimden koparmaya seni *** Üstelik ben olunmaz Aşklarin sirasindayim *** Herkesler bilsin, herkesler bilsin Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki Herkesler bilsin, herkesler bilsin Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki *** Ben sensiz hiçbir şeye razi değilim Üstelik saymiyorum senin Diliminde yaşanmamiş zamani *** Reddediyorum Reddediyorum Içinde sen olmayan Sorularin cevaplarini Reddediyorum Reddediyorum Içinde sen olmayan Sorularin cevaplarini *** Kimseler zorlayamaz Fikrimden koparmaya seni Kimseler zorlayamaz Fikrimden koparmaya seni *** Üstelik ben olunmaz Aşklarin sirasindayim *** Herkesler bilsin, herkesler bilsin Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki Herkesler bilsin, herkesler bilsin Aşkim bütün zamanlarini en büyük aşki

Ne Habersin Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni *** Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin Yanıma gel sevdiğim sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin *** Gece gündüz hep seni, arar oldum sevgili Gittiğin günden beri, Allah, yakarsın beni Gözü görmez dertleri, deli dolu serseri Gördüğüm günden beri, vallah, sevmişim seni *** Nerelerde raks edersin, bilemem kimlerle gezersin Yanıma gel sevdiğim sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin *** Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin Ne habersin, ne habersin Bilirim benden bir habersin Bir arada olamadıysak Şunu bil ki suçlu sensin