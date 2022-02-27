Bana da Söyle Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Bana da Söyle
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Yılları bir güne nasıl sığdırdın,
Bana da söyle bende bileyim
Hasretin acısını nasıl dindirdin
Bana da söyle bende bileyim
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle
Bana da söyle bende bileyim
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle
Bana da söyle bende bileyim
***
Sana yalvarmıştım
Sana yakarmıştım
Senden başka kimsem
Kimsem yok demiştim
***
Ben şimdi uzakta hasret içindeyim
Sen yoksun yanımda hayalindeyim
***
Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
Bana da söyle, bana da söyle
Bana da söyle bende bileyim