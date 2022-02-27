Ziynet Sali

Yılları bir güne nasıl sığdırdın, Bana da söyle bende bileyim Hasretin acısını nasıl dindirdin Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim *** Sana yalvarmıştım Sana yakarmıştım Senden başka kimsem Kimsem yok demiştim *** Ben şimdi uzakta hasret içindeyim Sen yoksun yanımda hayalindeyim *** Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle bende bileyim