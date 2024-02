Ziynet Sali

Bi' buket çiçekle gelmiyo'sun Gönlümü almıyo'sun Herkese sitayişle bahsettim Beni mahcup ediyorsun Ah, ki ne ah Heder oldum yaban ellerde Nihayetinde ilacı buldum Varmış içimde Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin Ne akibetim ne tecellim, başrol benim Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen hiç arama Eski defterlerinde Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen karıştırma Aman ha eskilerinle Neler gördün aşmadın mı Ziynet? Devran hele dönsün Yürü ya kulum de bekliyoruz ya Rab Ağlayan da gülsün Ah, ki ne ah Heder oldum yaban ellerde Nihayetinde ilacı buldum Varmış içimde Hayde, her şerde hayır var, vesilemsin Ne akibetim ne tecellim, başrol benim Bi' yerde bekliyor elbet, nasibim kısmet Geçer yok kıymet bilmeyene, sevmeyene Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen hiç arama Eski defterlerinde Zaman hızlı yazıyo' Duramam ben matem günde Beni sen karıştırma Aman ha eskilerinle

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül