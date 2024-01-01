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7/24 Dinle Ne Oldu Can

Ne Oldu Can Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Ne Oldu Can şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Ne Oldu Can şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ne Oldu Can sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Ne Oldu Can

  • Beş Çayı

  • Büyük Aşkım

  • Bir Aşk Hikayesi

  • Ne Oldu Can

  • Ay Dolunaydı

  • Gülüm Ömrüm Ne Kadar

  • Hülyam

  • Onsuz Olmuyor

  • Bugün Aslında Bayram

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