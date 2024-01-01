Ziynet Sali

Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Önceden hoyrat sevdalar gezmişim. Bilmeden meğer yalanlar sevmişim. Gönlümde gün batmadan geldin. Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim! *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme. *** Bu sevda bir melekten hediye Aşktan yaralı kalbime. Hayat ağlattı , sen güldür! Herkes hep yaktı, sen söndür! Bir ömür gitme.