Bir Melekten Hediye Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Bir Melekten Hediye
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Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Önceden hoyrat sevdalar gezmişim.
Bilmeden meğer yalanlar sevmişim.
Gönlümde gün batmadan geldin.
Hoşgeldin gözleri cennet sevgilim!
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.
***
Bu sevda bir melekten hediye
Aşktan yaralı kalbime.
Hayat ağlattı , sen güldür!
Herkes hep yaktı, sen söndür!
Bir ömür gitme.