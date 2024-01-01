Bızde Boyle (cecelı Versıon) Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Bızde Boyle (cecelı Versıon)
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Giderim hemen beklemem
Bi' dakika bile teklemem
Çok mersi ben almayım
Boşuna zaman harcama
Ben aşkı ölümüne olanı
Yağmasını yarasını talanı
Evcilini değil yabanını tanırım ancak
Fotokopisi değil aslı
Ne havalı ne kaslı
Hayatıma kastı aşktan olacak
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Bizde böyle
Derim diyeceğimi dan diye
Numara bilmem anlamam
Acımı da çekerim çilemi de
Ağlasam da damlamam
Karada vurgun yedirenini
Delirenini, delirteni
Bana aşk budur dedirteni
Bilirim ancak
Fotokopisi değil aslı
Ne havalı ne kaslı
Hayatıma kastı aşktan olacak
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Bizde böyle
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Yok başka yolu bizde böyle
Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle
Bizde böyle