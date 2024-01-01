Ziynet Sali

Giderim hemen beklemem Bi' dakika bile teklemem Çok mersi ben almayım Boşuna zaman harcama Ben aşkı ölümüne olanı Yağmasını yarasını talanı Evcilini değil yabanını tanırım ancak Fotokopisi değil aslı Ne havalı ne kaslı Hayatıma kastı aşktan olacak Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Bizde böyle Derim diyeceğimi dan diye Numara bilmem anlamam Acımı da çekerim çilemi de Ağlasam da damlamam Karada vurgun yedirenini Delirenini, delirteni Bana aşk budur dedirteni Bilirim ancak Fotokopisi değil aslı Ne havalı ne kaslı Hayatıma kastı aşktan olacak Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Bizde böyle Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Yok başka yolu bizde böyle Hem karnım doysun hem pastam dursun yok öyle Bizde böyle