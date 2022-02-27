Ziynet Sali

Giderim hemen beklemem Bi dakika bile teklemem Çok mersi ben almayayım Boşuna zaman harcamam *** Ben aşkın ölümüne olanını yağmasını, yarasını, talanını Evcilini değil yabanını Tanırım ancak *** Fotokopisi değil aslı Ne havalı ne kaslı Hayatıma kastı aşktan olacak Yok başka yolu *** Bizde böyle Hem karnım doysun Hem pastam dursun Yok öyle *** Derim diyeceğimi dan diye Numara bilmem anlamam Acımı da çekerim çilemi de Ağlasam da damlamam *** Karada vurgun yedirenini Delirenini, delirteni Bana aşk budur dedirteni Bilirim ancak