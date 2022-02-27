Bizde Böyle Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Bizde Böyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Bizde Böyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bizde Böyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Giderim hemen beklemem
Bi dakika bile teklemem
Çok mersi ben almayayım
Boşuna zaman harcamam
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Ben aşkın ölümüne olanını
yağmasını, yarasını, talanını
Evcilini değil yabanını
Tanırım ancak
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Fotokopisi değil aslı
Ne havalı ne kaslı
Hayatıma kastı aşktan olacak
Yok başka yolu
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Bizde böyle
Hem karnım doysun
Hem pastam dursun
Yok öyle
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Derim diyeceğimi dan diye
Numara bilmem anlamam
Acımı da çekerim çilemi de
Ağlasam da damlamam
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Karada vurgun yedirenini
Delirenini, delirteni
Bana aşk budur dedirteni
Bilirim ancak
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