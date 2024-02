Bana yeter Kalbimin sana her attığı Bana yeter Duygunun bana her kattıgı Bize yeter artar yalan gerisi Bana yeter Kalbimin sana her attığı Bana yeter Duygunun bana her kattıgı Bize yeter artar yalan gerisi Nolur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece benle Nolur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece senle bize yeter Bana yeter Kalbimin bana anlattığı Bana yeter Nerdesin diye aglattığı Bize yeter anla kolay gerisi Nolur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece benle Nolur beni sensizleme Senden yana bu hislere Başkasını dur ekleme Sadece senle bize yeter