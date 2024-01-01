Ziynet Sali

Kaç bahar geçti Gönlüm hep tekti Kaç sevda gördü Gözüm hep kördü Dünyayı verseler Seninle değişmem Vazgeçemem ki ben Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna güvenme bana Seni de yakalar aşk pusuda Kaç bahar geçti Gönlüm hep tekti Kaç sevda gördü Gözüm hep kördü Dünyayı verseler Seninle değişmem Vazgeçemem ki ben Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Her şeye inat, herkese inat Ya çok sev beni ya da git bırak Çekilmiyor ki sensiz bu hayat Aşkım arasana Aşığım anlasana Bir ara uğrasana Özlüyorum gel hadi Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna güvenme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna direnme bana Seni de yakalar aşk pusuda Boşu boşuna güvenme bana Seni de yakalar aşk pusuda