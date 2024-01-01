Bosu Bosuna Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Bosu Bosuna şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Bosu Bosuna şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bosu Bosuna sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kaç bahar geçti
Gönlüm hep tekti
Kaç sevda gördü
Gözüm hep kördü
Dünyayı verseler
Seninle değişmem
Vazgeçemem ki ben
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna güvenme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Kaç bahar geçti
Gönlüm hep tekti
Kaç sevda gördü
Gözüm hep kördü
Dünyayı verseler
Seninle değişmem
Vazgeçemem ki ben
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Her şeye inat, herkese inat
Ya çok sev beni ya da git bırak
Çekilmiyor ki sensiz bu hayat
Aşkım arasana
Aşığım anlasana
Bir ara uğrasana
Özlüyorum gel hadi
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna güvenme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna direnme bana
Seni de yakalar aşk pusuda
Boşu boşuna güvenme bana
Seni de yakalar aşk pusuda