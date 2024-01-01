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7/24 Dinle Annem Kızıyor

Annem Kızıyor Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Annem Kızıyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Annem Kızıyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Annem Kızıyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Annem Kızıyor

  • Bu Gidişle

  • Annem Kızıyor

  • Aşkım

  • Oyna da

  • Terkediyorum

  • Pembe

  • İki Oda Bir Salon

  • Aşka Nezaketten

  • Benim Yüregim

  • Mardin Mardin

  • Yalnızlık

  • Yaramın

  • Diyarbekir Elleri

  • Annem Kızıyor(Remix)

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