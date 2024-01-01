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7/24 Dinle Amman Kuzum

Amman Kuzum Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Amman Kuzum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Amman Kuzum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Amman Kuzum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Amman Kuzum

  • Bu Nasıl Veda

  • Yürek Yaralı Büyüyor

  • Aşkı Aldım Askıya

  • Tamavra Matia Su

  • Alaturka

  • Taksici

  • Ah Olmaz

  • Sagapo(Seviyorum)

  • Yalancısın

  • Nerede Kaldın

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