Bugün Adım Leyla Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Bugün Adım Leyla
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Herkes uykuda ben nöbette,
Gün dönüyor kıvranan ağrım sen içimde dört dönüyor.
Sabır mı mesele? Öyleyse saz söz işlemiyor
Duramam önüne hevesi koy veriyor.
***
Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine?
Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine.
Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine?
Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine.
***
Neşeli hâl bu hâl bir yandan hatalar gonca,
Akıl hergele kalp içeride zula.
Kırsam kıramam, döksem dökemem kıyamam sana,
Dönemem geriye bugün adım Leyla.