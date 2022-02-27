Ziynet Sali

Herkes uykuda ben nöbette, Gün dönüyor kıvranan ağrım sen içimde dört dönüyor. Sabır mı mesele? Öyleyse saz söz işlemiyor Duramam önüne hevesi koy veriyor. *** Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine? Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine. Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine? Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine. *** Neşeli hâl bu hâl bir yandan hatalar gonca, Akıl hergele kalp içeride zula. Kırsam kıramam, döksem dökemem kıyamam sana, Dönemem geriye bugün adım Leyla.