Cancağızım Ayrıydı yollar Aynıydı düşler Kim haklı, haksız? Acayip işler Sen zaten yoktun Yalnızdı günler Ben senden yoksun Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım? Ayrıydı yollar Aynıydı düşler Kim haklı, haksız? Acayip işler Sen zaten yoktun Yalnızdı günler Ben senden yoksun Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım? Gezdim elleri, şehirleri diyar diyar Ruhum ele avuca sığmaz, daim firar firar Söylemiş uğruna ömrümü verdiğim ellere, neme lazım Hâlimi sormaya değmezmiş hiç, öyle mi cancağızım?

Aşığım Fena Cаnın Cаnımа Emаnet Şifаlı Yаrim İsteme Emret Ömrüm Аşkınа Fedа Aşığım Fenа *** Seni Gökyüzüne Çizsem Kаlmаz Dünyаdа Felаket Sen Biliyorsun Kezа Aşığım Fenа *** İsterse Versin Hаyаt En Büyük Dertleri Seni Görene Kаdаr Nаsılsа Ömürleri Seninle Yаşlаnmаk Benim Tek Dileğim Sen Yeter Ki Böyle Sev Beni *** Güneş Her Sаbаh Benim Koynumdа Doğuyor En Güzel Yаğmur Benim Üstüme Yаğıyor Gözlerinden İki Yıldız Bаkıyor Ah Bu Kаlbim Seni Çok Seviyor

Efkarım Var Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var *** Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi Olmaz hiç bir şey gelmez elimden Unutup gitmeli yada öyle davranıp Bazen avutup kanayan şu kalbi *** Şimdi sert esiyor yine rüzgar dağıtmış her şeyi Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri Gel de anlat sen gönlüme, sonu yok *** Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında Biraz da anılar konuşsun, susalım da, susalım da.. *** Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var..

Uyutmaz Bu Gece Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı Böyle Nаsıl Dаlаrım Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor Kendini Аt Dışаrı *** İçimde Korkulаr Deseydin Gitme Kаl Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr Hoşçаkаl *** Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı Böyle Nаsıl Dаlаrım Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor Kendini Аt Dışаrı *** İçimde Korkulаr Deseydin Gitme Kаl Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr Hoşçаkаl *** Bir Deli Gün Bаtımı Seni Ellerimden Nаsıl Аldı Yа Bаkаkаldı Bir Dokunuş Kаdаr Kısа Sürdü Аşk Buhаrlаştı Göğe Vаrdı *** Ah Dаğıtır Elbet Yok Eder Bedeni Yаrınlаrdа Yine Yаlnız Kаlp Yine Аrızаlı, Çok Hаsаr Аldı Bedene Sığmаz *** Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı Böyle Nаsıl Dаlаrım Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor Kendini Аt Dışаrı *** İçimde Korkulаr Deseydin Gitme Kаl Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr Hoşçаkаl *** Uyutmаz Bu Gece Yüreğimin Аğrısı Böyle Nаsıl Dаlаrım Durulmаz Duvаrlаr Üstüme Yürüyor Kendini Аt Dışаrı *** İçimde Korkulаr Deseydin Gitme Kаl Pişmаnlık Dаmlа Dаmlа Аkаr Yаlnızlık Tek Söze Bаkаr Hoşçаkаl

Yara Ft. Bilal Sonses Söyle Beni Böyle Bırakıp Gitmek, Köhne Bir Evde Baş Ucumda Resmin Saat Geliyor Dörde *** Dönme Geri Dönme Ben Aşka Ettim Tövbe Kalbimi Söktün Yerinden Sonra Dedin Ölme *** Hayalin Oluyor Gölge Acıyor Hissetmiyor Gövdem Bastığım Yer Cam Kırıkları Almam Önlem.. *** Baya Bi' Yanar Sönmez Bu Yangınımı Görmesen Başka Yerde Mutluyken Mesele Değil Dönmen *** Nasıl Bir Yarasın Kabuk Tutsun Ve Kanasın Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla Ölüm Arası.. *** Yarama Sarasın O Bakışların Bana Nasır Aydınlanır Belki Bir Gün Bu Bahtımın Karası *** Nasıl Bir Yarasın Kabuk Tutsun Ve Kanasın Bu Ara Gel Gittiğim Yaşamla Ölüm Arası.. *** Yarama Sarasın O Bakışların Bana Nasır Aydınlanır Belki Bir Gün Bu Bahtımın Karası

İki Dünya Bırak, bende kalsın Hikâyemiz yansın Günah değil, ayıp değil Herkes payını alsın Duvarlar kocaman zaten Sevmek yetmiyor bazen Yetmedi ne sana ne bana Ne de aşka vaatler Suçum yok, günah çok Zorladım, hiçbi' çıkış yok Soyundum, seni giyindim Ama senden hiçbi' hayır yok Kurallar koymuş hayat Bizden yana değil zaten Dönüyor dünya, dönüyor lakin İki dünya bir araya da gelse dönmem Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem İki dünya bir araya da gelse dönmem Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem Suçum yok, günah çok Zorladım, hiçbi' çıkış yok Soyundum, seni giyindim Ama senden hiçbi' hayır yok Kurallar koymuş hayat Bizden yana değil zaten Dönüyor dünya, dönüyor lakin İki dünya bir araya da gelse dönmem Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem İki dünya bir araya da gelse dönmem Öyle bi' yaktın canımı kolay kolay sönmem Tutarım yasımı yine de sana boyun eğmem Alışkınım ayrılığına, yine bitsin ölmem

Yaralım Ben affettim, sen de affet Uzaklara gidiyormuşum farz et Bazen olmaz, başaramaz İki aşk aynı bedende yaşayamaz Ben affettim, sen de affet Hayat kısa, aşkını bana helal et Bir yolcuya dur denilmez Kalbin kalbimde kaderime emanet Ah, yaralım, yaralım Kalbi baştan karalım Sana kıymam adamım Kalbinden yamalım Ah, yanıla yakıla Geldik baştan sonuna Bizi yazmaz adamım Kaderden sayalım Bir daha kanmaz Ah, hiç inanmaz Bir daha çarpmaz, uçamaz Kırıldı kanadım Bir daha kanmaz Ah, hiç inanmaz Bir daha olmaz, yapamaz Yenildi inadım Ben affettim, sen de affet Hayat kısa, aşkını bana helal et Bir yolcuya dur denilmez Kalbin kalbimde kaderime emanet Ah, yaralım, yaralım Kalbi baştan karalım Sana kıymam adamım Kalbinden yamalım Ah, yanıla yakıla Geldik baştan sonuna Bizi yazmaz adamım Kaderden sayalım Bir daha kanmaz Ah, hiç inanmaz Bir daha çarpmaz, uçamaz Kırıldı kanadım Bir daha kanmaz Ah, hiç inanmaz Bir daha olmaz, yapamaz Yenildi inadım Ben affettim, sen de affet Hayat kısa, aşkını bana helal et

Duy Beni Bak bana Sen baktıkça yanar ateş Sev beni Sönsün karanlık doğsun güneş Bak bana Sen baktıkça yanar ateş Sev beni Sönsün karanlık doğsun güneş Gör beni gör halimden anla Yar dedim yara aldın sen zamanla Duy beni adın var her duamda Kokun burnumda acın tam şuramda Gör beni gör halimden anla Yar dedim yara aldın sen zamanla Duy beni adın var her duamda Kokun burnumda acın tam şuramda Bak bana Sen baktıkça yanar ateş Sev beni Sönsün karanlık doğsun güneş Gör beni gör halimden anla Yar dedim yara aldın sen zamanla Duy beni adın var her duamda Kokun burnumda acın tam şuramda Gör beni gör halimden anla Yar dedim yara aldın sen zamanla Duy beni adın var her duamda Kokun burnumda acın tam şuramda Gör beni Yar dedim Duy beni Duy acın tam şuramda

Aklıma Selam Söyle Bir şarkı olsaydım eğer İsterdim ki beni sadece sen söyle Bir rüya olsaydım eğer İsterdim ki beni sadece sen düşle Ruhum cennetten firar eder Yeter ki sen iste Yoksa bizi eller ziyan eder Gel, yapma işte Of, of, of Of, of, of Bunca sevdikten sonra oldum pare pare Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle Bunca sevdikten sonra oldum pare pare Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle Bir şarkı olsaydım eğer İsterdim ki beni sadece sen söyle Bir rüya olsaydım eğer İsterdim ki beni sadece sen düşle Ruhum cennetten firar eder Yeter ki sen iste Yoksa bizi eller ziyan eder Gel, yapma işte Of, of, of Of, of, of Bunca sevdikten sonra oldum pare pare Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle Bunca sevdikten sonra oldum pare pare Bırak da kalbim vursun kendini yerden yere Beni benden çalmışsın, ne diyeyim, helal olsun Görürsen bi' yerlerde aklıma selam söyle

Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon) Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Biliyor musun Böyle gülmezdim senden önce Böyle doğmazdı güneş Bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın Böyle atmazdı yürek *** Ah bir de dokunsan Yangınlar az gelecek Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoşgeldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek *** Belki uyanırız bi sahilde Dur konuşma uzat ellerini sakince Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde *** Sanki hiç üzülmemiş Kırılıp söylenmemiş Sanki hiç sevmemiş gibiyim Tatlı bir rüzgar gibi Esersin bahar gelir Çünkü sen cennetin dibisin *** Ah bir de dokunsan Yangınlar az gelecek Anlattım yokluğunu bilmem ki kaç geceye Hoşgeldin yazıma kışıma Kıyamam tek damla gözyaşına Ölürüm sana bir şey olsa Ömrümden ömür gidecek *** Belki uyanırız bi sahilde Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde