Ziynet Sali

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül

Herkes uykuda ben nöbette, Gün dönüyor kıvranan ağrım sen içimde dört dönüyor. Sabır mı mesele? Öyleyse saz söz işlemiyor Duramam önüne hevesi koy veriyor. *** Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine? Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine. Sen de otur bir düşün, yaramaz mı talihine? Hayat bu hayal ötesi ne çıkarsa kısmetine. *** Neşeli hâl bu hâl bir yandan hatalar gonca, Akıl hergele kalp içeride zula. Kırsam kıramam, döksem dökemem kıyamam sana, Dönemem geriye bugün adım Leyla.