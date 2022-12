Ziynet Sali

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül