Ziynet Sali

Ağırlaştı üstümde, Tarifsiz bir yalnızlık Benden kaçan kurtulan kalbim Geri dönmüyor Artık *** Yastığa Yorgana Kurban, Her gece bana ortak Başıma sardığım dertten, Mesul değil, Dağınık Yatak *** Baştan aşağı düşündüm, Ne varsa Yanılgıdan ibaret Nasıl düşünmedim dediğim, Ne varsa Hepsi korkuya ibadet *** Dönüşünde Gözüm yok, Benim aklım gidişinde Yok sattı hatıralar, Senin eksikliğinde *** Sahipsiz kaldı varmadı Yüreğim Ele Öyle Büyük aşk düşün Yattı Kapı Önlerinde !

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül