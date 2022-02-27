Ziynet Sali

No.6 Şarkı Sözleri
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Ağırlaştı üstümde,
Tarifsiz bir yalnızlık
Benden kaçan kurtulan kalbim
Geri dönmüyor Artık
***
Yastığa Yorgana Kurban,
Her gece bana ortak
Başıma sardığım dertten,
Mesul değil, Dağınık Yatak
***
Baştan aşağı düşündüm, Ne varsa
Yanılgıdan ibaret
Nasıl düşünmedim dediğim, Ne varsa
Hepsi korkuya ibadet
***
Dönüşünde Gözüm yok,
Benim aklım gidişinde
Yok sattı hatıralar,
Senin eksikliğinde
***
Sahipsiz kaldı varmadı
Yüreğim Ele Öyle
Büyük aşk düşün Yattı
Kapı Önlerinde !
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Mutsuzluğumu al götür
Ben başedemedim hayat
Kendimi ele verdim
Sen söyle az mı çektim
***
Yetmedi mi kesmedi mi
Bu kader kedere
Hazır ve nazır
Hilafsızdır ortaksızdır
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Güvendeyse insan uyur
Sarmaşınca huzur bulur
O yüzden güzel o sabahlar
***
Uyanınca yalnızsan bir isyan ki
Çığlık odur
Korkusuzdur sorgusuzdur
Yandın işte yangın budur
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
***
Ah be gönül çeyrek gönül
Ah yarıma razı gönül
Zaman kırsın diziginini
Sen de biraz gül
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