Ziynet Sali

Deli Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var,a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Takmam yüzüğünü Evde kalmış sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi Hep aynı tantana Kifayetsiz sen de Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin bende de ne Numaralar var, a canım oralara girmeyelim *** Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bi düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım *** Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum Hadi Eyvallah *** Silkindim miskinlerden Olduramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden ooooof İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Üç günlük dünyada bu ne hız *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Takmam yüzüğünü evde kalmış sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be *** Yakar gemileri içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık Sultanlık hocam dünya varmış oh be

Alışkın Değiliz Bana bir şey olmaz deme Sana da dokunur ayrılık Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık *** Aklının kalbine zıt duruşu Gecenin de canını yakışı Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık *** Gel vakit varken tekrar deneyelim *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz *** Biz böyle duygulara Bölük pörçük uykulara Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz Giderken kalmalara alevsiz yanmalara Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz

Dün Gece Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım *** Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım *** Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım

Senin Olsun Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem *** Yığıldım evin bir köşesine Hiç kimseler konuşmasın Nasihatler bilenlerin olsun Benim adım karışmasın *** Gecelerce birikti yasaklarla Ne gidebildin ne kalabildin Kor değdi canıma *** Senin olsun Senin olsun Benim olsun istemem Senin olsun Emir olsun Yemin olsun istemem