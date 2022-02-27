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7/24 Dinle Sonsuz Ol

Sonsuz Ol Şarkı Sözleri

Ziynet Sali Sonsuz Ol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Sonsuz Ol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sonsuz Ol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ziynet Sali

Ziynet Sali

Sonsuz Ol

  • Deli

  • Alışkın Değiliz

  • Dün Gece

  • Senin Olsun

  • Yanabiliriz

  • Favori Aşkım

  • Istanbul

  • Ruh İkizim

  • Senden Sonra

  • Vakit Tamam

  • Yenilik Var

  • Yine Geceler

  • Herşey Güzel Olacak

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