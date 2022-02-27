Sonsuz Ol Şarkı Sözleri
Ziynet Sali Sonsuz Ol şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ziynet Sali Sonsuz Ol şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sonsuz Ol sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var,a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Takmam yüzüğünü
Evde kalmış sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var, a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Takmam yüzüğünü evde kalmış sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık
Sultanlık hocam dünya varmış oh be
-
Bana bir şey olmaz deme
Sana da dokunur ayrılık
Söylemesi bile zor biliyorum ama aşkta alışkanlık
***
Aklının kalbine zıt duruşu
Gecenin de canını yakışı
Hepsinin tek bir anlamı var oda yalnızlık
***
Gel vakit varken tekrar deneyelim
***
Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
***
Biz böyle duygulara
Bölük pörçük uykulara
Yarım kalmış hikayelere alışkın değiliz
Giderken kalmalara alevsiz yanmalara
Gururu aşk sanmalara alışkın değiliz
-
Dün gece rüyalarıma
Misafirdin sabaha kadar
Ne muhabbet pür neşe
Ne hüzün vurunca saat beşe
***
Mevsim yaz Göksu beyaz
Kedere karışmış tuhaf bir haz
Hem sevdadan yanar olduk
Hem meyilli iktidara ihtiras
***
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
***
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
***
Dün gece rüyalarıma
Misafirdin sabaha kadar
Ne muhabbet pür neşe
Ne hüzün vurunca saat beşe
***
Mevsim yaz Göksu beyaz
Kedere karışmış tuhaf bir haz
Hem sevdadan yanar olduk
Hem meyilli iktidara ihtiras
***
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
***
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
Bambaşka olabilirdi
Diyorsun hala deme be canım
***
Pişmanlık kaderiydi
Yok yere feda edilmiş sevdanın
Başı sonu belli ömür nihayet
Elimde olsa dönerim yok ki imkanım
-
Ağladın da neye yaradı gelmedin mi sözüme
Büyük konuşma bela olur demedim mi yüzüne
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
***
Yığıldım evin bir köşesine
Hiç kimseler konuşmasın
Nasihatler bilenlerin olsun
Benim adım karışmasın
***
Gecelerce birikti yasaklarla
Ne gidebildin ne kalabildin
Kor değdi canıma
***
Senin olsun
Senin olsun
Benim olsun istemem
Senin olsun
Emir olsun
Yemin olsun istemem
-
Karşımda bütün hayaller
Duruyor uzansam elimde
Yalnızken azalır birer birer
Son olsa da yine de seninle
***
Yalanlar hep sancı
Gitmiyor içimden bir kör acı
Yeminler tutsak eder
Seni de beni de kolaycı
***
Hiç olmazsa yaz beni sen
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Karşımda bütün hayaller
Duruyor uzansam elimde
Yalnızken azalır birer birer
Son olsa da yine de seninle
***
Yalanlar hep sancı
Gitmiyor içimden bir kör acı
Yeminler tutsak eder
Seni de beni de kolaycı
***
Hiç olmazsa yaz beni sen
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
***
Yanabiliriz sönebiliriz
Olsun varsın kanabiliriz
Kendimizden geçebiliriz
Ama unutma kalbimiz temiz
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