Ziynet Sali

Ne olur korksam, ne olur korkmasam? Duruyor mu damarda akacak kan? Ne göreyim, fırlamış yerinden Yetişemedim yüreğimin arkasından Sende ne var, akıl fikir ermez Düşüne düşüne vakit kaybedilmez Vurulacağı günü büyücü de bilmez Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen evet deyince Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen evet deyince Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte Sende ne var, akıl fikir ermez Düşüne düşüne vakit kaybedilmez Vurulacağı günü büyücü de bilmez Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Evet deyince Kaçırayım mı seni gece inince? Ay bulutun ardına gizlenince Yıkıp indireyim mi bu memleketi? Sen evet deyince Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte Deli divane, deli divanenim işte