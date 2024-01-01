Deli Divanenim Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Deli Divanenim
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Ne olur korksam, ne olur korkmasam?
Duruyor mu damarda akacak kan?
Ne göreyim, fırlamış yerinden
Yetişemedim yüreğimin arkasından
Sende ne var, akıl fikir ermez
Düşüne düşüne vakit kaybedilmez
Vurulacağı günü büyücü de bilmez
Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen evet deyince
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen evet deyince
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
Sende ne var, akıl fikir ermez
Düşüne düşüne vakit kaybedilmez
Vurulacağı günü büyücü de bilmez
Ne gelecekse başıma gelsin, aşktan
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Evet deyince
Kaçırayım mı seni gece inince?
Ay bulutun ardına gizlenince
Yıkıp indireyim mi bu memleketi?
Sen evet deyince
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte
Deli divane, deli divanenim işte