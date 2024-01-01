Deli (OD Remix) Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Deli (OD Remix)
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Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var,a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Takmam yüzüğünü
Evde kalmış sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi di mi
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sen de
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin bende de ne
Numaralar var, a canım oralara girmeyelim
***
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bi düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
***
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum
Hadi Eyvallah
***
Silkindim miskinlerden
Olduramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden ooooof
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Üç günlük dünyada bu ne hız
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Takmam yüzüğünü evde kalmış sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
***
Yakar gemileri içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Hep aynı tantana kifayetsiz sen de bekarlık
Sultanlık hocam dünya varmış oh be