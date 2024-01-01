Delı (yasın Keles Remıx) Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Delı (yasın Keles Remıx)
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Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin
Bende de ne numaralar var, a canım oralara girmeyelim
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bir düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum?
Hadi eyvallah
Silkindim miskinlerden, kaldıramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden (off)
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Bu üç günlük dünyada bu ne hız?
Yakar gemileri, içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi dimi?
Takmam yüzüğünü evde kalmış sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Yakar gemileri, içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur
Bunlar iyi günlerin
Bende de ne numaralar var, a canım oralara girmeyelim
Duyguları masaya yatır tek tek
Ayıplardan korunuruz elbet
Sahici misin bir düşün bakalım
Yanıt yoksa başkasına soralım
Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum?
Hadi eyvallah
Silkindim miskinlerden, kaldıramayan köksüzlerden
Sabrı öksüzlerden off
İki dirhem bir çekirdeksin
Geldiğin gibi gideceksin
Bu üç günlük dünyada bu ne hız?
Yakar gemileri, içimdeki deli
Miyadını doldurdun da dank etmedi dimi
Takmam yüzüğünü evde kalmış sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Yakar gemileri, içimdeki deli
Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi
Hep aynı tantana
Kifayetsiz sende
Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be
Oh be