Ziynet Sali

Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin Bende de ne numaralar var, a canım oralara girmeyelim Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bir düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum? Hadi eyvallah Silkindim miskinlerden, kaldıramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden (off) İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Bu üç günlük dünyada bu ne hız? Yakar gemileri, içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi dimi? Takmam yüzüğünü evde kalmış sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Yakar gemileri, içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Hep aynı tantana Kifayetsiz sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Şimdi şöyle güzel nefes al daha dur Bunlar iyi günlerin Bende de ne numaralar var, a canım oralara girmeyelim Duyguları masaya yatır tek tek Ayıplardan korunuruz elbet Sahici misin bir düşün bakalım Yanıt yoksa başkasına soralım Yani ben gidiyorum anlatabiliyor muyum? Hadi eyvallah Silkindim miskinlerden, kaldıramayan köksüzlerden Sabrı öksüzlerden off İki dirhem bir çekirdeksin Geldiğin gibi gideceksin Bu üç günlük dünyada bu ne hız? Yakar gemileri, içimdeki deli Miyadını doldurdun da dank etmedi dimi Takmam yüzüğünü evde kalmış sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Yakar gemileri, içimdeki deli Miyadını doldurdunda dank etmedi dimi Hep aynı tantana Kifayetsiz sende Bekarlık sultanlık hocam dünya varmış oh be Oh be