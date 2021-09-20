Ziynet Sali

Ziynet Sali Safter, 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü “Ba-Ba”yı 2000 yılında yayınladı. 2004'te ikinci stüdyo albümü “Amman Kuzum”da Yunanca şarkılara da yer verdi. 2006'da “Mor Yıllar” adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü. Dördüncü stüdyo albümü “Herkes Evine” 2008'de yayınlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle “Bizde Böyle + Herkes Evine” adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da yayınlanan ilk single'ı "Rüya" Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de kariyerinin ilk derleme albümü olan “Collection” satışa sunuldu. 2012'de “Sonsuz Ol” adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remixlerinin yer aldığı “Sonsuz Ol + Remixes” piyasaya çıktı. Ertesi yıl, ilk konser albümü “Bir Akdeniz Rüyası” yayınlandı. Sali, 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü “No 6” sonrasında sırasıyla "Bir Melekten Hediye" (2017), "Magic" (2017), "Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken, "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden şarkıcının, Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.