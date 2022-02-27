Ziynet Sali

Ne zaman umutlansam ne zaman gülsem Durakta bekliyor hep gözyaşı Kime güvensem kimi sevsem Sebebi oldu baş ağrısı *** Son sendin ah vuran Zaten olmuş olan Bardağı taşıran Vefasızlık, hayırsızlık dokunan *** Olsa da al beni İçine sal beni Dolaşayım damarlarında Sevgilim çok yorgunum İçin için solgunum Bırak açayım ışığında