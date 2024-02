Ziynet Sali

Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa Sözüm sana gül insana Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa Eh sabah sabah gül dünyaya *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını *** Bu son şarkıya takıl durma dünya buysa Sözüm sana gül insana Ne gam ne tasa hayatımdı bundandıysa Eh sabah sabah gül dünyaya *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını *** Hey İstanbullu İzmir Vanlı Yaşamalı heyecanlı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Erzincanlı sen Aydınlı Koca dünyadan baydın mı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını Hey Tekirdağlı Zonguldaklı Hayat öyle dal budaklı Bu tasan ne haydi gülümse söyle şarkımı Hey Kırklareli sen Yozgatlı Bu hayat ki baldan tatlı Nefes al da şöyle bir oh çek döndür çarkını