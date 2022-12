Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım *** Dün gece rüyalarıma Misafirdin sabaha kadar Ne muhabbet pür neşe Ne hüzün vurunca saat beşe *** Mevsim yaz Göksu beyaz Kedere karışmış tuhaf bir haz Hem sevdadan yanar olduk Hem meyilli iktidara ihtiras *** Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın *** Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım Bambaşka olabilirdi Diyorsun hala deme be canım *** Pişmanlık kaderiydi Yok yere feda edilmiş sevdanın Başı sonu belli ömür nihayet Elimde olsa dönerim yok ki imkanım