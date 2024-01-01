Ziynet Sali

-
Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım
Yazık olur gençliğime, etme eyleme canım
Sana gönül verdim diye etme eyleme canım
Bana gülüp geçme öyle etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı
Hele bir bak şu halime, etme eyleme canım
Acı çöktü gözlerime, etme eyleme canım
Alın yazım buymuş diye, etme eyleme canım
Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı sevdayı
Sevdiğimle kolkola gezip tozmayı
***
Kahrını cefasını çok çektim ama
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı.
-
-
-
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana baharı anımsatan
Bir umut doldu içime
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha elini tuttuğumda
Yaşamaya şimdi başlıyorsun
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yüzüne baktığımda
Bana güneşi anımsatan
Bir ateş yandı içimde
***
Daha seni ilk gördüğümde
Daha yanına geldiğimde
Önümüzde çok güzel günler var
Dedim kendi kendime
***
Öyle büyük bir mutluluk
Bir anlam verdi ki
Seninle geçen o bir yıl
Yaşantıma
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
O bir yılın anlamını
Bin yıl geçse de unutmam
***
Öyle çok sevdim ki seni
Öyle çok ki anlatamam
Bir tek yıla sığdı her şey
Bir tek yıla tüm bir yaşam
***
Bir tek yıla sığdı her şey
Tüm bir yaşam
Tüm bir yaşam
-
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Sene dokuz yüz kırk altı mevsim sonbahar
(Mevsim sonbahar, mevsim sonbahar)
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Önde zeytin ağaçları dalları neyleyim (dalları neyleyim)
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
(Dilleri neyleyim, dilleri neyleyim)
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
Yâr yâr
Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar
***
Ah
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
***
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr (arkasında yâr)
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var
Yâr
-
Dolaştım tüm sokaklarını şehrin
Adını haykırdım gecenin yüzüne
Ümitsiz, öfkeli, yalnız
***
Seni çağırdım, sesini çağırdım
Sırrımı söyledim başlayan güne
Kırılgan, ürkek, mahzun
***
İçli bir şarkının sözleri gibi
Gizli bir yangının közleri gibi
Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
***
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
***
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Dolaştım tüm sokaklarını şehrin
Adını haykırdım gecenin yüzüne
Ümitsiz, öfkeli, yalnız
***
Seni çağırdım, sesini çağırdım
Sırrımı söyledim başlayan güne
Kırılgan, ürkek, mahzun
***
İçli bir şarkının sözleri gibi
Gizli bir yangının közleri gibi
Aldatılmış çocuk yüzleri gibi kaldım
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
***
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
***
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
***
Yeter, yeter, yeter, yeter
Tuzaklar kurma yollarıma
Özledim, bu ayrılık yeter
Hasreti sardım kollarıma
***
Bu oyun, bu haksızlık yeter
Yoruldum, bu delilik yeter
-
Bir ilkbahar sabahı
Güneşle uyandın mı hiç?
Çılgın gibi koşarak
Kırlara uzandın mı hiç?
***
Bir ilkbahar sabahı
Güneşle uyandın mı hiç?
Çılgın gibi koşarak
Kırlara uzandın mı hiç?
***
Bir his dolup içine
Uçuyorum sandın mı hiç?
Bir his dolup içine
Uçuyorum sandın mı hiç?
***
Geçen günlere yazık
Yazık etmişsin, gönül, sen
Öyleyse hiç sevmemiş
Sevilmemişsin, gönül, sen
***
Geçen günlere yazık
Yazık etmişsin, gönül, sen
Öyleyse hiç sevmemiş
Sevilmemişsin, gönül, sen
***
Albümdeki o resme
Bakarken ağladın mı hiç?
Mazideki günlere
Kalbini bağladın mı hiç?
***
Albümdeki o resme
Bakarken ağladın mı hiç?
Mazideki günlere
Kalbini bağladın mı hiç?
***
Unutmayıp adını
Senelerce andın mı hiç?
Unutmayıp adını
Senelerce andın mı hiç?
***
Geçen günlere yazık
Yazık etmişsin, gönül, sen
Öyleyse hiç sevmemiş
Sevilmemişsin, gönül, sen
***
Geçen günlere yazık
Yazık etmişsin, gönül, sen
Öyleyse hiç sevmemiş
Sevilmemişsin, gönül, sen
-
Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binbir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gör istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binbir maceranın hayali peşinde
***
Dolaş dur boşuna
Şunu bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Ben sevmişsem bir kere (sevmişsem)
Hem gerçekten sevmişsem (sevmişsem)
Aşk görürsün ne demek
Anlarsın ne demek, o zaman
***
Git gez istersen dünyayı
Bir baştan bir başa
Binlerce duyguyu, binlerce özlemi
Bir solukta yaşa
***
Ama bil ki yine de
Bulamazsın kimsede
Sevginin böylesini
-
Sen olmasaydın
Ne gökyüzü bu kadar mavi
Ne bahar bu kadar güzel
Ne şarkılar böylesine duygulu olurdu
**
Sen olmasaydın
Ne yaşamak bu kadar kolay
Ne sevmek bu kadar coşkun
Ne hürriyet böylesine anlamlı olurdu
**
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
**
Canım benim
Sen, sen olmasaydın
Ben, ben olmazdım
**
Sen olmasaydın
Ne gelecek bu kadar güzel
Ne geçmiş bu kadar saygın
Ne mutluluk böylesine önemli olurdu
**
Sen olmasaydın
Ne düşlerim bu kadar renkli
Ne evim bu kadar sıcak
Ne yüreğim böylesine sevecen olurdu
-
[Kıta 1: Erol Evgin]
Hiç kimsem olmadı benim hayatta
Ne yürekten seven, ne aşkı bilen
Kapılmış giderken bir çılgınlığa
En mutsuz günde çıktın karşıma
***
[Nakarat 1: Erol Evgin]
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım, unutturmaya
***
[Nakarat 2: Yeliz]
Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi
Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi
Bir tek sözün yetti unutturmaya
Bir tek sözün yetti canım, unutturmaya
***
[Kıta 2: Erol Evgin]
Hiç kimsem olmadı benim hayatta
Ne bir yol gösteren, ne akıl veren
Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa
Bir tek gülüşünle girdin dünyama
***
[Nakarat 1: Erol Evgin]
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım, unutturmaya
***
[Nakarat 2: Yeliz]
Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi
Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi
Bir tek sözün yetti unutturmaya
Bir tek sözün yetti canım, unutturmaya
***
[Nakarat 1: Erol Evgin, Yeliz]
Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi
Çileli bir hayatın bütün izlerini
Bir bakışın yetti unutturmaya
Bir bakışın yetti canım, unutturmaya
-
Sensizlik var yarınlarda
Biliyorum gideceksin
Yenik düşüp imkansıza
Biz ayrıldık diyeceksin
*
Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla...
*
Seni sevmek ibadetim
Vazgeçemem biliyorsun
İster doğru, ister yanlış
Seviyorum lanet olsun!..
*
Yaşanacak hatıralar
Ölene dek defalarca
Gün sayacak yılgın kalbim
Bir müebbet yalnızlıkta...
*
Sarıldığım mutluluklar
Yok olacak yokluğunda
Vuracaksın yüreğimden
Bir elveda kurşunuyla...
*
Kan kırmızısı şafaklarda
Yollarına düşeceğim
Gözyaşımla sevişirken
Düşlerimde güleceğim...