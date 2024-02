Ziynet Sali

Sen hele bir yola çık bakıyım Olur E hadi biraz biraz gidelim Bir bilet alıp gitsem bari Dere tepe gezsem bari Dünya kazan ben kepçe Başımın çaresine bakarım yani Buralarda hayat mı kaldı? Yalnızlıktan hal mi kaldı? Böyleyken arzu halim Kaş göz afet aklım kaydı Sen kimsin kimlerdensin? Nasıl görmedim tuhaf Sen yokken ben çok çektim Her neyse bırak Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa De hadi biraz biraz gidelim Biraz biraz Bir bilet alıp gitsem bari Dere tepe gezsem bari Dünya kazan ben kepçe Başımın çaresine bakarım yani Buralarda hayat mı kaldı? Yalnızlıktan hal mi kaldı? Böyleyken arzu halim Kaş göz afet aklım kaydı Sen kimsin kimlerdensin? Nasıl görmedim tuhaf Sen yokken ben çok çektim Her neyse bırak Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim Geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa Bir daha da oralara taşkın kıyılara Kapamam kendimi karanlık odalara Açığımı bulsan zincire vursan Kalbimi kırsan geldim oyununa, geldim oyununa

Mutsuzluğumu al götür Ben başedemedim hayat Kendimi ele verdim Sen söyle az mı çektim *** Yetmedi mi kesmedi mi Bu kader kedere Hazır ve nazır Hilafsızdır ortaksızdır *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Güvendeyse insan uyur Sarmaşınca huzur bulur O yüzden güzel o sabahlar *** Uyanınca yalnızsan bir isyan ki Çığlık odur Korkusuzdur sorgusuzdur Yandın işte yangın budur *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül *** Ah be gönül çeyrek gönül Ah yarıma razı gönül Zaman kırsın diziginini Sen de biraz gül