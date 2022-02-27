Gelemiyorum Yanına Şarkı Sözleri
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Ziynet Sali
Gelemiyorum Yanına
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Her şeyi kenara bırak bu günlerde
Aklın bir tek bu sevginde
Kalbini elime bırak cesaretle
Merak etme kalır bende
***
İnsanlar neden korkar
Bizim gibi sevilmekten
Benimse ödüm patlar
Sensizliği düşünmekten
***
Gelemiyorum yanına
Mutlu olurum unutma
Cennette yerin yanıma düşerse, düşerse
***
Gelemiyorum yanına
Kısa sürecek unutma
Korkuyorum dönene kadar biterse, biterse
***
Bi durup düşününce ben
Hata kimde gidiş sende kalış bende
Her şeyi filme alıp izleyince
Bulur muyuz final nerde