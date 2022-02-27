Ziynet Sali

Her şeyi kenara bırak bu günlerde Aklın bir tek bu sevginde Kalbini elime bırak cesaretle Merak etme kalır bende *** İnsanlar neden korkar Bizim gibi sevilmekten Benimse ödüm patlar Sensizliği düşünmekten *** Gelemiyorum yanına Mutlu olurum unutma Cennette yerin yanıma düşerse, düşerse *** Gelemiyorum yanına Kısa sürecek unutma Korkuyorum dönene kadar biterse, biterse *** Bi durup düşününce ben Hata kimde gidiş sende kalış bende Her şeyi filme alıp izleyince Bulur muyuz final nerde